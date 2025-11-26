自由電子報
娛樂 最新消息

農曆10月運勢一路長紅！ 12生肖「破厄除煞」要注意

命理界「阿湯哥」湯鎮瑋分析12生肖在農曆10月的整體運程，並提點如何「消災解厄」，才能一路長紅迎接馬年到來！（湯鎮瑋提供）命理界「阿湯哥」湯鎮瑋分析12生肖在農曆10月的整體運程，並提點如何「消災解厄」，才能一路長紅迎接馬年到來！（湯鎮瑋提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕按農曆12地支來說，雖然才剛進入10月和迎來節氣「小雪」，但因為再過2週就是24節氣中的「大雪」了，轉眼將迎接12地支中的「子月」，也就是農曆11月份，因此，命理界「阿湯哥」湯鎮瑋老師此次在分析12生肖「農曆10月運勢」時，不忘提醒大家此次運程光譜將會跨度到11月的上半月，朋友們在進行蛇年的年終計劃時，更須要特別注意一些「警訊」，尋找有助於個人生肖氣場和磁場轉換的方法，才能為「馬年」開春布下善因、收成善果！

【鼠．猴．龍】

．總運：生肖鼠、猴、龍的朋友們，本月面臨工作轉折，對工作充滿自我期許，雖企圖有所突破（不一定是困境或瓶頸） ，但恰巧遇上流年和流月不順，機緣未到，建議「守成為上」。或可趁此時精進第二專長（像是考一些證照、執照都很好），並審視自己在工作上的不足之處，多方學習、尋求解決之道。

．忌：本月不適合貿然決定斜槓人生，或做重要決定！適合在學習中觀望局勢，先做規劃，等時機到來，即可付諸執行！

．幸運色：綠色衣物，或佩戴綠水晶、綠珀。

．守護神：綠度母。

➤鼠│太歲在前．步調勿急

．危機：留意工作場所安全性，本月易遇血光、災害。
．化解之道：步調放慢，穩中求勝。工作上可能出現職業倦怠，或真的很想有所突破和尋求不一樣的發展。但真的不能急，因為2026正衝太歲，所以在這一段流年轉換的潛伏期，有時候會覺得自己好像被拗、被要求很多，感覺不公平、很累，讓你氣到跳腳，以至於急著想做些什麼樣的轉變。建議一定要「三思而後行」，給自己一點時間沈靜下來，勿衝動做決定！

➤猴│車關血光．行善求解

．危機：留意舊疾復發及車關、血光之災。
．化解之道：工作上可能長時間姿勢不良，導致筋骨出現勞損、痠疼等身體上的老毛病；開車時也不要因為趕時間而求快，尤入冬後多雨、再加上天色暗得快，出入都要特別注意安全。建議可透過捐血，化解意外血光之厄，或多多行善、做志工，上行下供，也能達到消災目的。

➤龍│小人作梗．淨身口意

．危機：易逢口業之災，小人趁勢阻滯。
．化解之道：工作上有一些不錯的發展，但容易因為個人的一些堅持而得罪小人，若逢小人得勢之際，便容易因此而被破壞好事。建議本月一定要管好你的「身口意」三業（即身業、口業、意業），尤其是嘴巴，還沒有發生的事情，尤其是正在籌備的一件好事，如果它還沒有發生，那就不要急著分享。低調進行，廣結善緣，即可順遂度過10月。

......................

【牛．蛇．雞】

．總運：遇「豬隊友」亂入、破壞好事！雖然豬隊友們不一定都是刻意破壞，可能只是無心之過，但總是讓人覺得煩躁、遺憾，明明只差臨門一腳就成功了，為何日防夜防小人，就是難以力敵同一陣營的豬隊友！

．忌：心生怨懟，惡言相向。即使無法做到退一步海闊天空，甚至讚美豬隊員，也該為別人留一份情面，為自己預留福報。

．幸運色：白色、金色、銀色；或可佩戴金魄、白水晶等飾品。

．守護神：觀世音菩薩

➤牛│好事多磨．注意健康

．危機：病符星入座，病從他人而來，例如極可能因為被豬隊友傳染感冒等。
．化解之道：提升自我免疫力很重要，作息飲食習慣要多加留意，保持良好規律，尤其是睡眠部分，勿糾結於暫時無法解套的煩惱。值得慶幸的是，屬牛的朋友本月雖遇「病符星」干擾，但也有「貴人星」加持。宜廣結善緣，累積「貴人運」，不要以為某人當下可能幫不了你，就不跟他結善緣，不可以太現實或有分別心，以免日後被現實反撲。切記「人脈通錢脈」，善緣一旦締結，運氣就會越走越旺。

➤蛇│貴人相助．智慧以對

．危機：突遇新機會到來，出現「選擇困難」。
．化解之道：屬蛇的朋友，本月不管在工作或財務上，都出現不錯的轉捩點，關鍵在於如何有智慧地去把握。其實，有時候「機會是留給什麼準備好的人」，如果沒有準備好，勉強去執行，成功率也十分有限。記住，自覺得還沒有準備好的時候，要挑選能力範圍內的選項，評做能承擔的風險和壓力之後再去做，千萬不要貪圖「大餅」。

➤雞│潔身自愛．逢凶化吉

．危機：本月豬隊友就是你自己！
．化解之道：本月貴人運不錯。但宜謹守朋友之間的份際，遠離爛桃花，即可遠離官非。屬雞的女性朋友本月財運和工作運都不錯，尤其是從事女性相關領域的行業，如美容、珠寶類，好運當道，宜正面積極處理難關，亦能逢凶化吉；男性朋友則須注意人際關係的糾纏，尤其是面對異性時。本月家中若有論及婚嫁、或遇生小孩、升遷等喜事，都可以去沾沾喜氣，所謂「一喜擋三災」，有喜無災。

..................................


【虎．馬．狗】

．總運：生肖屬虎、馬、狗的朋友，本月要注意車關、血光問題，除了開車、騎車，身體上一些你可能不是太在意的老毛病，都可能會突然惡化到需要開刀。此外，本月也須慎防來自小人的引誘，千萬別一不小心就做出「觸法」或「違法」的事，例如酒駕、成為詐團一員等。

．忌：聽信小人慫恿，自以為沒傷害到別人。

．幸運色：藍色、黑色；可佩戴黑曜石助運。

．守護神：關聖帝君

➤虎│耳根勿軟．留意健康

．危機：被誤以為是「好友」的小人說服，做出錯誤決定。
．化解之道：屬虎的朋友可能因為耳根太軟，容易被小人慫恿或理解了錯誤的訊息，以致於做出一些原本不可能會去做的違法事情，像是被詐騙集團吊胃口等。記住，只要覺得「不對勁」或哪裡怪怪的，不要碰就對了！另外，健康方面要留意警訊，小病千萬別拖！　

➤馬│財運卡卡．忌亂投資

．危機：大耗星入座，花費開銷失控，錢財容易出現破損或缺口。
．化解之道：除了血光之災外，本月的大災來自於金錢管理。化解方法就是不要亂投資，也不要亂借給別人錢。購買物品犒賞自己無可厚非，但一定要量力而為。求財宜審慎操作，本月宜在「不傷本」的情況下，進行投資；與其開源，不如節流為先。

➤狗│先苦後樂．危中求安

．危機：遇到困難就先打退堂鼓。
．化解之道：屬狗的朋友本月「先遇難、後呈祥」，尤其在前一兩週會讓人覺得好像卡卡的、不太順，此時應想辦法挺住、捱過難關。強烈建議，如果有一些事情是現段段亟於解決、必須先處理的，不妨把它列成清單逐一寫下來，這個動作其實是可以幫助我們心想事成，因為等到厄運一過，迎來好運跡象時，你早已佈局妥當，隨時可以成功執行了。

..................................................

【兔．羊．豬】

．總運：生肖屬豬、兔、羊的朋友，迎來能夠充分發揮專才的月份。雖然在農曆9月時，可能經歷了一些健康上狀況，但從農曆10月開始運氣會慢慢轉好，尤其在工作方面，能夠「大展長才」的機會極高，若遇伯樂或貴人加持，運勢可謂一路長紅。

．忌：自斷善緣。宜多做公益，廣結善緣，自添貴人運。

．幸運色：紅色，佩戴血魄、粉水晶，或穿一些粉紅色衣物。

．守護神：作明佛母

➤兔│脫單有望．貴人助運

．危機：嫌棄太過勞碌，就放過機會！
．化解之道：本月遇新物件或新朋友的機會大增，貴人運不錯，有助逢凶化吉，對於想成家或結交固定伴侶的人來說，有利於脫單或發展新事業。雖然今年前面9個月（指農曆），可能自覺比較勞碌命一點，但在這個月反而更要把「勞碌命」這件事情發揮的淋漓盡致，積極彰顯出你的本領！因為這個月的勞碌是可以得到回報的！

➤羊│財務超支．布施化吉

．危機：心不在焉或心有旁鶩，容易掉東掉西。
．化解之道：屬羊的朋友本月在錢財方面，容易因花費過大而超出預算；或因為沒想太多，一時放空或心不在焉，導致落東落西的情形出現；或在長線布局投資時一路磕磕碰碰的。建議不妨多做一點佈施，像是捐助弱勢團體或做些公益，都能改善漏財的情況，化負能量為正能量。

➤豬│以名帶利．財運亨順

．危機：太過安逸，而忘了開創的重要性。
．化解之道：屬豬的朋友本月因為工作上的好名聲和形象，深獲他人認同，繼而帶旺財祿利益。女性屬豬的朋友，本月會比較勞碌一點點，可能會覺得家庭事業兩頭燒，特別須要留意日常保健，建議多去接觸一些陽光，曬一下太陽，補充一下維他命D。要提醒的是，生肖屬豬的朋友本月雖然財運不錯，但也不能太過安逸，應該要更努力朝開創的目標邁進，尋求多方機會，才能夠持盈保泰。

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相
《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

☆民俗說法僅供參考☆

