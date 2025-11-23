自由電子報
娛樂 最新消息

（高雄直擊）等了10年！子瑜媽曝心情「像在嫁女兒」TWICE急喊：不要哭

TWICE今在高雄世運主場館迎來最終場。（Live Nation Taiwan提供）TWICE今在高雄世運主場館迎來最終場。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕TWICE今（23）在高雄世運主場館迎來最終場，台灣成員周子瑜暌違10年回家鄉開唱，全場ONCE（粉絲）一聽她講話差點大爆哭，子瑜也差點哽咽；晚間約8點18分，子瑜在台上深呼吸後向粉絲傾吐心聲，子瑜媽黃燕玲更打趣表示，這次心情像在嫁女兒。

子瑜（右二）在晚間8點多發表心情，融化5.5萬ONCE。（讀者提供）子瑜（右二）在晚間8點多發表心情，融化5.5萬ONCE。（讀者提供）

子瑜說，家人這次為了TWICE來台，早已忙翻天：「你們（ONCE）為了迎接我們做了很多準備，爸爸媽媽也傳很多影片給我。我來之前就非常期待、非常開心。」不過真正讓子瑜差點淚崩的，是媽媽的反應。

子瑜忍住激動，笑著透露：「昨天表演前一晚，我媽媽比我還緊張，我不知道為什麼…她說她覺得像在嫁女兒。」這句話一出，全場5.5萬人秒尖叫。她又補充：「感覺這一切很不真實。」

子瑜還爆料，媽媽黃燕玲原來也有「表演慾」，甚至在她面前「表演」了一小段，開心到不行，「媽媽在我面前表演了一段，她說她等這一天等了很久…相信你們也是。」一講到這裡，聲音明顯哽咽。

TWICE成員見狀急忙安撫：「子瑜不要哭喔！」其他人立刻伸手拍拍子瑜的背、握她的手，讓台下粉絲心都化了。子瑜看著滿場粉絲，深吸一口氣：「真的非常開心，無法用言語形容…」全場ONCE再度舉起手幅、大喊她的名字，畫面溫馨感人。

TWICE第二天表演接近尾聲，全場氣氛沸騰。（讀者提供）TWICE第二天表演接近尾聲，全場氣氛沸騰。（讀者提供）

從2015年出道到現在，子瑜終於在台灣以TWICE成員身分站上屬於自己的舞台，讓這場演唱會，成為她10年來最珍貴、難忘的台灣夜晚。

