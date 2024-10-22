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KID驚喜送老婆名牌錶！升格二寶爸承諾：會去結紮

KID（右）升格二寶爸，驚喜送老婆禮物，讓老婆感動落淚。（翻攝自YT）KID（右）升格二寶爸，驚喜送老婆禮物，讓老婆感動落淚。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「KID」林柏昇與「東區妹仔」Rita結婚後，去年初生下兒子「木木」，在國慶日又迎來女兒「朵朵」，正式升格二寶爸。日前KID為了偷偷準備驚喜禮物給老婆，還誇下海口:「一定會去結紮!」

KID為了慰勞老婆辛苦生產，特別請朋友從巴黎買回香奈兒手錶（官網售價約台幣21萬元），讓Rita感動到落淚：「三年前我就有看到它了，但覺得太貴，最近生完小孩又回去看了一下，結果你就買給我了！」不過他也替Rita澄清並非愛慕虛榮，喜愛名牌，私下都很節儉，「可能對很多有錢人來說是小禮物，但對我們來說是貴重的禮物，我害怕人家說我老婆整天喜歡精品。」

KID送Rita香奈兒手錶。（翻攝自YT）KID送Rita香奈兒手錶。（翻攝自YT）

KID更浪漫透露是趁Rita將原先戴在手上的錶取下後，偷偷去廁所用手機量尺寸，再經過換算程式得知老婆適合的手錶尺寸，費盡千辛萬苦就為了看到老婆露出幸福笑容。Rita也笑說「那你結紮的時候我是不是也要送你禮物」，KID則霸氣回應:「我一定會去結紮!但不是現在，因為我覺得妳可能會需要照顧我，等到妳哪天覺得說『老公差不多時間可以去了』，我就二話不跟妳囉唆，我們就去。」

KID承諾一定會去結紮。（翻攝自YT）KID承諾一定會去結紮。（翻攝自YT）

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