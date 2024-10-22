宋芸樺32歲生日禮物 送自己到洛杉磯進修

宋芸樺曾以電影《我的少女時代》林真心一角入圍第52屆金馬獎最佳女主角。（翻攝自宋芸樺臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星宋芸樺曾以電影《我的少女時代》林真心一角入圍第52屆金馬獎最佳女主角，21日歡度32歲生日，開心在臉書表示開啟一趟旅程，是送給自己最好生日禮物。

宋芸樺說，早在十年前，一直很想去美國進修或生活看看。很多人跟她說，暫時放下現有的一切是件非常勇敢的事，她表示，其實剛開始只是想跳脫舒適圈、挖掘更多的可能性，「直到真的來到這裡，才明白一切真的沒有那麼容易。」

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透過臉書發文，宋芸樺吐露來到LA（美國洛杉磯）剛好一週，心裡幻想著像電影裡那樣，漫步在街上就會遇見我老公Ryan Gosling、享受著豪華早午餐、參加像《馬男波傑克》那樣的瘋狂派對。

然而現實卻是，宋芸樺花了整整4天才打理完新家、煮飯修水管、辦手機門號、上了兩堂超貴的駕駛課、逛超市家具店材料店、還得不停用ChatGPT翻譯當地的口語英文...等等生活瑣碎的片刻，彷彿瞬間回到了學生時期。

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最難的是，她在加州沒有車如同失去雙腳，「我的教練是一位65歲、擁有四個孫子的爺爺，我跟他坦承對開車的恐懼」，沒想到教練卻笑著說：「放輕鬆～我順便當導遊帶你逛逛！」

當下，宋芸樺突然明白人生的有限性，每一個選擇都意味著放棄無數可能，但正因如此，才能細細品味當下的美好，成就現在或未來的自己。

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