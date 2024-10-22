尹馨「單挑過男生」為同儕抱不平：人生需學會分辨

〔記者李紹綾／台北報導〕華視、公視台語台懸疑影集《孔雀魚》劇情爆點連連，莊凱勛失蹤案再起波瀾，安心亞與尹馨的衝突成為焦點，尹馨質疑安心亞為何擁有與老公莊凱勛同款的打火機，憤怒的安心亞脫口而出，表示她與莊凱勛之間的關係不僅是警察與線人，突如其來的爆料讓真相更顯撲朔迷離。

尹馨在《孔雀魚》飾演亞男。（華視、公視台語台提供）

王自強在《孔雀魚》飾演退休員警。（華視、公視台語台提供）

安心亞劇中與莊凱勛昔警校的同窗好友藍葦華的微妙互動也引發熱議，藍葦華在證物室警告尹馨不要再追查莊凱勛的案件，藍葦華的態度讓人捉摸不透。隨著尹馨和安心亞的矛盾加劇、藍葦華的神秘態度逐漸浮現，情感糾葛與懸疑氛圍讓人目不轉睛。

請繼續往下閱讀...

安心亞、尹馨在《孔雀魚》有許多對手戲。（華視、公視台語台提供）

邱彥翔（左）在《孔雀魚》飾演周醫師。（華視、公視台語台提供）

在劇中，尹馨對王自強提到：「假如每一個人都能對別人多一點點的雞婆，所有事情或許會變得更好。」飾演退休警員的王自強認為：「我們都希望多一事不如少一事，但適度關心他人，很多遺憾都可以避免。」他相信，雞婆其實是一種讓人際關係變得更美好的力量，飾演警察局長的李興文分享，善念與善行能改變世界，比如移開路上的石頭，可能會讓騎車的人免於一場意外；或一句良言，讓人放下輕生念頭。他強調：「設身處地關懷他人，能改善環境，甚至改變世界。」尹馨覺得：「人生需要學會分辨。」自小就勇於見義勇為的她，為了幫同學打抱不平，甚至還單挑過學校的男生，但長大後逐漸明白，並非每次的主動幫助都是好事，有時反而會遇到不懷好意的人，幫助他人是種美德，同時更需要智慧。飾演林峰的張再興也指出：「不是每個人都需要幫助，有些人甚至會覺得你在打擾他。」他強調，幫助別人需要敏銳的觀察和適當的時機，觀察對方的反應，再決定是否介入，這樣才能真正讓人受益，而不會帶來困擾。

張再興在《孔雀魚》飾演安心亞的乾哥。（華視、公視台語台提供）

在《孔雀魚》中，王自強提到：「沒有人有資格改變別人的選擇。」這句話也引發了許多演員的深刻反思，王自強認為：「尊重他人的選擇，是最大的功課。」每個人都有獨特的價值觀和人生經歷，我們常常無法感受到他人所經歷的一切，旁人無法完全理解，甚至無法干涉，因此，當人們做出選擇時，就必須承擔相應的權利與義務。尹馨從更宏觀的角度闡述了對這句話的理解，她提到，許多偉大人物，如馬偕醫生和彭蒙惠老師，他們在「一念之間」做出的自我犧牲，改變了自己的人生，也為社會帶來了深遠且不可預見的影響，尹馨認為，這些選擇雖然是個人的，但若沒有他們的付出，無數人的命運將不會因此改變。張再興則從現實生活的角度出發，談到尊重他人選擇的重要性，他分享到：「放手讓人們自行面對選擇的後果，才會成長！」張再興回想起，過去自己曾試圖強勢改變他人的決定，但隨著時間推移，很多事情都需要時間來證明或淡化，而不是急於改變他人。

莊凱勛在《孔雀魚》飾演尹馨的老公。（華視、公視台語台提供）

藍葦華在《孔雀魚》告訴尹馨不要到處探聽。（華視、公視台語台提供）

《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等新媒體平台。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法