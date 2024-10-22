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網紅許悅道歉了！訕笑《獵人》遭譙爆 低頭認錯「真的對不起」

許悅最終不敵輿論壓力，深夜於Threads發聲道歉。（組合照，翻攝自IG）許悅最終不敵輿論壓力，深夜於Threads發聲道歉。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣麥當勞宣布與日本動漫神作《HUNTER×HUNTER獵人》聯名，多位KOL、網紅收到角色盲卡包後，隨即拍攝開箱影片宣傳。當中，美妝網紅「許悅」因訕笑小傑、比司吉後遭出征，卻面不改色反嗆網友。最終，許悅不敵輿論壓力，今（22日）深夜發聲道歉低頭認錯。

美妝網紅許悅收到公關品後轉貼男友的開箱短片，表示自己「沒在看任何一部動漫」，並在影片中問：「誰是小傑啊？」還指著小傑訕笑：「他長得像原子小金剛！」隨後拿出《真珠美人魚》露亞的圖片與比司吉做比對，因而遭大批網友出征譙爆「把無知當有趣！」、「沒先做功課就拍開箱，尊重2個字會寫嗎？」沒想到，她遭炎上後仍面不改色，更2度發文反嗆網友，更悄悄將文章移除。

最終，許悅不敵眾多輿論壓力，收斂早前的囂張態度，並於深夜低頭認錯道歉，「對不起，在沒有做功課的狀況下，做了不妥當的發言與回覆，刪除留言跟文章的舉止也很不成熟，雖然沒看過獵人，也不應貶低或嘲諷別人的喜好，甚至覺得收到公關品理所當然，我應該去理解並尊重每個人的興趣。謝謝大家給的建議與回覆，我都有收到，真的很對不起。」

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