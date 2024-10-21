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娛樂 電影

（影）法國女導演「血肉四濺」新作 一場景用13萬公升血漿

《懼裂》瑪格麗特庫利遭血濺臉。（CATCHPLAY提供）《懼裂》瑪格麗特庫利遭血濺臉。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕年度驚悚電影《懼裂》佳評如潮，全球票房飆破10億台幣，口碑在台發酵，有影迷為了黛咪摩兒衝戲院二刷，直呼「好爽好過癮！」

黛咪摩兒和瑪格麗特庫利昨一同現身2024奧斯卡電影博物館晚宴（Academy Museum Gala），年過60的黛咪摩兒完美絕佳的狀態令粉絲驚豔，外界也看好她問鼎明年奧斯卡最佳女主角席次。

《懼裂》黛咪摩兒（右）與瑪格麗特庫利出席奧斯卡電影博物館晚宴。（翻攝自IG）《懼裂》黛咪摩兒（右）與瑪格麗特庫利出席奧斯卡電影博物館晚宴。（翻攝自IG）

《懼裂》聚焦女性容貌焦慮話題，因注射了「完美物質」，回不去「正常狀態」，電影後半段更如失控般血漿四溢，讓觀眾看傻眼。

導演柯洛里法吉特受訪時透露，光是為了電影當中的一個場景，使用了多達36000加侖（超過13萬公升）的假血漿進行實拍，她說：「為了呈現血肉四濺的真實感，我放棄電腦合成影像（CGI）拍攝，選擇以大量假血液讓觀眾面對既衝擊又寫實的暴力與震撼！」目前電影在台上映中。

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