「峮峮接班人」冼迪琦素顏曝光！真面目「判若兩人」網震撼

冼迪琦被封為「峮峮接班人」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊香港籍成員冼迪琦，曾是女團AKB48 Team TP的成員，從偶像轉戰啦啦隊後，憑藉甜美臉蛋及清新氣質，被球迷封為「峮峮接班人」，人氣水漲船高。不過小迪近日罕見在節目中以全素顏露面，展現出不同樣貌，引起網友討論。

冼迪琦罕見以全素顏示人。（翻攝自YT）

冼迪琦日前登上節目《飢餓遊戲》時，罕見以「全素顏」的臉蛋展現在鏡頭前，一出場就被全場誇讚可愛，可見她的膚色雖然有些黝黑，但精緻五官依舊，皮膚也純淨無瑕，大大的眼睛配上害羞笑容，宛如鄰家女孩一般，不過因為臉上胭脂未施，小迪與平時活力有朝氣的模樣不同，但卻也意外讓她增添一層親切感。

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節目片段曝光後，冼迪琦素顏的清純臉蛋立即掀起討論，網友紛紛震驚表示，「小迪素顏還是超級頂，正到不行！」、「素顏很像漂亮的女生同學」、「素顏這樣也太頂，果然是前偶像」、「小迪素顏也很美呢，後起之秀」。

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