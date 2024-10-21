黃鐙輝遭萁媽懷疑「為錢娶妻」 氣喊：你們家哪有錢？

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》今（21日）晚10點播出「丈母娘看女婿越看越滿意，理想女婿職業排行榜」，黃鐙輝覺得丈母娘萁媽應該最想要女兒嫁給富二代，萁媽則說是因為黃鐙輝和女兒外型差太多，才會讓人覺得沒安全感。

黃鐙輝抱怨丈母娘愛錢。（中天提供）

黃鐙輝說：「我跟萁萁要結婚，她只問了一句『你有沒有錢』，我說『沒有』，她就說『那你有沒有房子、車子』，我說『沒有，我只有一台50c.c的機車』，她就罵髒話說『你沒錢、沒車、沒房，還想娶我女兒』。」萁媽則解釋是因為心疼女兒：「我看到萁萁大肚子，夫妻倆竟然還騎著摩托車出去，你知道當年萁萁嫁給你時，我每天哭嗎？」主持人吳宗憲則替黃鐙輝說話：「妳女兒嫁到績優股，這個孩子善良，兒孫自有兒孫福，妳看鐙輝現在也演男主角。」但黃鐙輝聽完卻透露萁媽從不關注他的作品：「她都沒看，我拍電影她不看，拍電視她也不看，只有每個月5號才會打電話跟我說『這個月的錢還沒進來』。」

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萁媽認為女婿長相令人沒安全感。（中天提供）

黃鐙輝也很好奇為什麼長輩都不太能接受演藝人員：「對演藝人員都會有一種『他們好像沒有用』、『有一餐沒一餐的』，像我丈母娘那時候知道我在演藝圈當助理主持時，就說我一定很亂，不要跟我在一起，因為我一定會拋棄萁萁。」歐漢聲聽完也頗有同感：「有一次我媽打電話給我說『你們那種做八大的要注意耶』，我說『媽，演藝工作不是八大，我不是做八大的』。」

Paul透露丈母娘希望他能回去當工程師。（中天提供）

萁媽則說是因為黃鐙輝和女兒外型差太多，才會讓人覺得沒安全感，而她更質疑黃鐙輝：「我覺得他是愛我們家的錢。」一句話就把黃鐙輝氣得直跳腳：「妳們家哪有錢？妳賭輸錢，把房子賣掉，還跟我拿錢去付。」萁媽也不甘示弱地回擊：「我送你老婆一棟房耶！」不料卻被黃鐙輝當眾揭穿：「貸款我在付的！」

歐漢聲說親媽以為他「做八大」。（中天提供）

在場的丈母娘代表們則對師字輩的高薪職業都非常喜歡，但曾當過工程師的黃鐙輝卻覺得不能只看表面：「妳們都很羨慕工程師賺很多，但其實很累，沒有休假、睡覺的時間，我當年只要電話一響就會很焦慮，因為很可能是產線出問題要我去處理。」同樣曾是工程師的Paul聽完也說：「我看過同事趴在桌上，想說應該是加班休息一下，結果隔天摸，已經涼掉了。」Paul還說他的丈母娘還是很希望他能回去當工程師：「我從工程師轉做業務，後來再轉到這一行，媽媽知道我以前是工程師後，就會三不五時的跟我說『那裡在招人，你要不要去』？因為她覺得工程師穩定、薪水又好，但她不知道痛苦在哪。」

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