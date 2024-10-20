「一世代」連恩墜樓亡…親友痛揭「飯店疏失」：他原本不必死

連恩17日墜樓身亡，享年31歲。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）的成員連恩（Liam Payne）17日傳出墜樓身亡的消息，享年31歲，震驚樂迷。不過日前一名知情人士透露，連恩沒有輕生的理由，並指出飯店疏失認為連恩原本可以獲救。

據英國媒體《每日郵報》報導，知情人士透露，連恩墜樓當天曾在飯店大廳倒地抽搐，然而飯店只是將他送回房間，沒有第一時間將他送醫，獨留神智不清的他在房內，以至於發生墜樓意外。

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知情人士也堅稱連恩沒有理由輕生，「連恩不必死，連恩不想死，他還曾跟我們保證他永遠不會自殺，對未來充滿期待」，更透露連恩在離世的前幾個小時，還在電腦上將他最愛的「一世代」歌曲之一《Fireproof》重新編曲，並且期待隔天將飛美國找女友凱特卡西迪（Kate Cassidy）。

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