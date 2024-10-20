梁靜茹1年前《燕尾蝶》破音翻車 吐心聲：一次失誤就被放大

梁靜茹重提過往演唱《燕尾蝶》翻車一事。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情歌天后梁靜茹去年9月在哈爾濱演唱經典歌曲《燕尾蝶》時意外翻車，不僅副歌唱不上去還破音，該段影片流出也遭瘋傳。日前她在上海演唱會上重提這件事激動落淚，並再度挑戰《燕尾蝶》雪恥。

梁靜茹昨（19日）在上海演唱會中激動提到《燕尾蝶》翻車往事，坦言自己一開始不敢看影片，後來鼓起勇氣看了很多遍，心想「天啊！我怎麼對自己交待呢！我回去練習吧！」接著不甘心表示，「我就這麼愛唱歌，我就這樣子不服輸。我就這麼一次（失誤）就被放那麼大。別人問我『你下次還要唱那首歌嗎？』要！現在我就要唱。」正面迎向挫折的表現，受到網友大讚。

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事實上，梁靜茹去年演唱《燕尾蝶》凸槌後，曾在IG限時動態坦承，「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好，補補身子，好好補補身子。」而在今年7月北京演唱《燕尾蝶》時也說，「嘲笑、打擊我也遇過，無論如何我會讓自己再站起來，希望你們也一樣。」令不少歌迷被她的態度感動。

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