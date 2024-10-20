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娛樂 電視

陳美鳳「撐爆白T」傲人上圍藏不住 街拍美照網看暈：太辣

陳美鳳已經68歲，依舊維持凍齡外貌及傲人身材。（翻攝自臉書）陳美鳳已經68歲，依舊維持凍齡外貌及傲人身材。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣最美歐巴桑」陳美鳳現年68歲，依舊維持凍齡外貌與曼妙身材，是不少女性心中的楷模，經常在社群分享私下日常的她，日前曬出一張街拍照，雖然全身包緊緊，但火辣的身材曲線完全藏不住，掀起網友討論。

陳美鳳日前在臉書發文寫道，「今天的陽光超溫暖，當事情不如你所想，別急，或許它只是用另一種方式回到你身邊。保持滿滿的熱愛，全力以赴，總能迎向陽光」，並在文中附上一張街拍照，她戴著鴨舌帽及墨鏡，身穿白色T長袖上衣搭配斑點長褲，雙手插口袋率性擺拍，吸睛的是，合身的上衣展現出凹凸有致的火辣身材，傲人上圍完全藏不住。

陳美鳳傲人曲線藏不住。（翻攝自臉書）陳美鳳傲人曲線藏不住。（翻攝自臉書）

陳美鳳的美照曝光後，立即掀起網友討論，「凍齡美魔女好美好美」、「美鳳姐太辣」、「美麗的歐巴桑今天穿著很隨意，也不會影響你的魅力」，不少人也對於她的心靈雞湯文表示共鳴，「滿滿正能量的美鳳姊」、「鳳姐女神就是陽光溫暖的超級美女」、「直達人心的溫暖力量」。

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