中國節目竟邀《哈利波特》「榮恩」當評審！老班底趙薇慘遭除名

中國選秀節目《演員請就位》第3季預計邀請英國演員魯伯特葛林特（左）擔任導師，老班底趙薇（右）遭除名。（法新社、翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國選秀節目《演員請就位》將推出第3季，預計的導師名單也曝光，其中有《哈利波特》飾演「榮恩」的英國演員魯伯特葛林特（Rupert Grint）、法國演員伊莎貝雨蓓、章子怡以及陳凱歌。名單中不見老班底趙薇，令不少網友大呼可惜。

《演員請就位》第3季擬邀導師陣容。（翻攝自微博）



《演員請就位》第3季擬邀導師陣容曝光，其中導演陳凱歌為第1、2季的老班底，章子怡則跨足國際影壇、伊莎貝雨蓓則是柏林、坎城、威尼斯3大影展的影后，資歷驚人；不過其中最令人震驚的是，因電影《哈利波特》榮恩一角爆紅全球的魯伯特葛林特竟也受邀。



中國網友對於第3季導師陣容反應持負面想法，紛紛留言「不要丟臉丟到國外啊」、「請榮恩完全沒說服力啊，他現在也不太紅吧」。也有不少死忠觀眾，因為沒了先前兩季都擔任導師的趙薇感到失望，「前兩季每期都追，因為有趙薇」、「懷念趙薇」、「沒有趙薇，沒人想看」。

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