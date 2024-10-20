葉珂批伍佰「歌很猥瑣」…黃曉明挺女友 一句「樂呵」惹怒全網

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃曉明日前高調認愛中國網紅葉珂，而葉珂的話題不斷，近期在直播頻頻失言引發爭議，不但批評「搖滾天王」伍佰的歌猥瑣，還嫌棄蔡依林、陶喆的歌曲丟人。對此，先前保持沉默的黃曉明終於回應了。

黃曉明（左）、葉珂。（翻攝自微博）

葉珂在直播分享某次辦生日派對時的趣事，由於朋友晚到，她就先到包廂裡唱歌，「就很放肆的唱歌，唱伍佰那些猥瑣的歌，還有張惠妹，我根本唱不上去，還唱了《今天你要嫁給我》之類很丟人的曲目。」狠批伍佰、蔡依林、陶喆等歌手的歌曲。

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黃曉明對於葉珂惹出的爭議，僅冷淡回應，「如果我的事情能夠讓大家樂呵（快樂、歡喜的樣子）一下的話，這也是一件很樂呵的事情，人生無非就是我笑笑別人，別人笑笑我，所以大家一起加油吧。」然而，他說的「樂呵」兩字瞬間惹怒網友，紛紛開砲痛批，「你女友對別人的人身攻擊叫樂呵嗎？不應該道歉嗎？還不如不出聲。」有人則譏嘲他與葉珂真的是絕配。

據《新浪熱點》報導，伍佰在得知葉珂評價他的歌「很猥瑣」後，傻眼表示，「自己唱了半輩子的歌，第一次被人說成『猥瑣』」，對於葉珂的言論感到很意外。

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