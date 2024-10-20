黃柏雄拍攝墜谷亡 遺孀、炎亞綸曝血汗工作環境

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆金鐘獎特別貢獻獎頒給已故攝影師「雄爺」黃柏雄，由他的遺孀楊斯羽代領；他於2022年3月拍攝劇集《初擁》在苗栗神仙谷，因劇組安全措施疏忽，不慎墜落溪谷身亡。楊斯羽昨日在現場懇請資方，疼惜熱血的工作人員，呼籲演員與劇組對高風險又沒準備好的工作現場勇敢說不！而該劇演員之一的炎亞綸，也曾為此發聲。



炎亞綸（左）、攝影師黃柏雄。（資料照、翻攝自臉書）

楊斯羽表示，所有演員及工作人員都像資方的孩子，懇請資方好好照顧並疼惜他們，請好好做好前置作業，不要邊拍邊改，到了現場改了又改，「請您督促他們，不只是科技的進步，思維也要跟著進步，請善用科技打造最良好的環境。請您強制他們確實準備好了再開機」。

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此外，她期許有天長官們能撥一點預算實質幫助所有工作人員設備上的安全及符合現場需求的專業戒護人員，以達到確實協助，「不是每個資方都願意對這個項目花錢，懇請所有演員、工作人員，對於高危險卻沒有準備好的工作現場，請不要默默承受，請勇敢說不，請集體說不」。

回顧2022年，黃柏雄在苗栗南庄神仙谷拍攝電視劇「初擁」時意外墜谷，享年38歲，事後引發台灣影視圈對勞動環境、工安意識與職災預防的討論。當時炎亞綸也曾於臉書為此發聲，「我的堅持從來不是為我一人，我不是自私的，我就是為了防止今日的憾事發生而發聲，一有不合理立即發聲，一有不安全立即停止，這是我不應該放過的堅持。」

炎亞綸指出，「我不是製作方，但我在每一次參與戲劇時，都是以製作方來自居，盼能照料到除了演員之外的組別（幕後人員）」、「我老實地說，工作人員在台灣劇團，比較是常常被忽略的一群，因而造成人才出走，憾事不斷發生。」

炎亞綸說，「人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖，我懇求演員們、工作人員們以及相關單位，正視問題解決問題，一同提升台劇環境，如果您們也認同我，請也別讓有堅持的演員孤身奮鬥」。

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