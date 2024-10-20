盛世美顏王偊菁眾「猩」拱月 獨漏王義川

李宇翔（左起）、卓冠廷、李正皓、吳崢、洪申翰團團圍住王偊菁（身穿黃衣者）。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立《前進新台灣》主持人王偊菁自封「盛世美顏」，主持談話節目經常和一票政治人物，以及主持人李正皓、民進黨政策會執行長王義川鬥嘴鼓，經常惹出許多笑果。

王偊菁19日曬出被眾星拱月，笑喊「難道眾猩拱月盛世美顏」，因她被寵愛於一身，萬綠叢中一點紅讓5位男士團團包圍，王偊菁超開心，「他們真是有眼光，只有找我一個女生。」

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團團圍住王偊菁的眾男士，有民進黨立委洪申翰、民進黨新聞輿情部主任兼發言人吳崢，以及新北市議員李宇翔、卓冠廷，還有李正皓。

有王偊菁（中）活動，大多少不了王義川（後排中）。（翻攝自郭昱晴臉書）

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王偊菁被「眾猩拱月」曝光後，有粉絲搶虧：「 又沒揪憨川（指王義川）？憨川這次不知道又要罵多久了？」不過關於這一題，王偊菁尚未做出回應，倒是被問「突然發現電視名嘴鍾年晃跟妳很有夫妻臉」，王偊菁有搶答：「兄妹啦！」

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