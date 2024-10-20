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娛樂 電視

劇組２人墜谷亡！炎亞綸昔揭「血汗內幕」 2年後再發聲：仍向資本下跪

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆金鐘獎特別貢獻獎頒給已故攝影師「雄爺」黃柏雄，由他的遺孀楊斯羽代領；他與收音助理王暐翔2022年3月在苗栗神仙谷拍攝劇集《初擁》時，因劇組安全措施疏忽，不慎墜落溪谷身亡，該劇演員之一的炎亞綸當年曾為此發聲，他昨（19日）再度回應此事。

炎亞綸（左）、攝影師「雄爺」黃柏雄。（資料照、翻攝自臉書）炎亞綸（左）、攝影師「雄爺」黃柏雄。（資料照、翻攝自臉書）

回顧2022年，黃柏雄在苗栗南庄神仙谷拍攝電視劇《初擁》時意外墜谷，享年38歲，事後引發台灣影視圈對勞動環境、工安意識與職災預防的討論。當年發生憾事後，同劇演員炎亞綸也曾發文還原拍戲現場，並呼籲「勞資雙方必須要一起面對承擔，才不枉費兩位幕後人才的犧牲。我們不能停下來，不能再讓這樣的悲劇發生了」。

炎亞綸指出，「我不是製作方，但我在每一次參與戲劇時，都是以製作方來自居，盼能照料到除了演員之外的組別（幕後人員）」、「我老實地說，工作人員在台灣劇團，比較是常常被忽略的一群，因而造成人才出走，憾事不斷發生。」

炎亞綸說，「人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖，我懇求演員們、工作人員們以及相關單位，正視問題解決問題，一同提升台劇環境，如果您們也認同我，請也別讓有堅持的演員孤身奮鬥」。

對此，有網友在Threads上貼出相關新聞連結，表示永遠關心幕後人員的炎亞綸，總會站在第一線出來發聲，本人也親上火線回應，「最後大家還是會向資本下跪的，這就是現在的世界。」

炎亞綸時隔2年再次回應此事。（翻攝自Threads）炎亞綸時隔2年再次回應此事。（翻攝自Threads）

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