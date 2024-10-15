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肯爺爆「想和岳母嘿咻」逼老婆觀戰！ 火辣岳母回應了

肯爺遭爆料曾對岳母起色心。（資料照、翻攝自IG）肯爺遭爆料曾對岳母起色心。（資料照、翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）遭前私人助理勞倫（Lauren Pisciotta）指控下藥迷姦，雙方對簿公堂，近日法院文件外洩，勞倫於訴狀中踢爆，肯爺曾想和岳母發生性關係，且逼迫妻子碧昂卡在旁觀看，而肯爺的岳母也對此回應了。

據英國《Daily Mail》報導，勞倫在最新提交給法院的訴訟文件中透露，肯爺有「特殊癖好」，就是想與他的「砲友」母親也發生性關係。勞倫指出，2022年收到肯爺傳來的一條訊息，肯爺傳訊給其妻子，稱想和岳母發生性關係，甚至要求妻子在旁邊觀戰。

據悉，當時肯爺的妻子碧昂卡（Bianca Censori）持工作簽證待在美國，其母親從家鄉澳洲飛到洛杉磯探親，肯爺看到火辣的岳母起了色心，但此提議遭碧昂卡拒絕。然而，在媒體披露這段對話後，其岳母被問及肯爺是否對她有過色心，她則冷淡回應，「我不想跟這件事扯上關係。」

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