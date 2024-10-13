（影）孫安佐敗給韓森「鼻青臉腫」首露面！ 認了不捨讓狄鶯難過

〔記者侯家瑜／台北報導〕孫安佐昨（12日）與冠軍拳手、綽號「台中燒打雞」的韓森上擂台一較高下，最後孫安佐鼻青臉腫落敗。孫安佐今（13日）傍晚鼻青臉腫出席潮牌活動時幾乎面目全非，但他仍從容且自信地與台下粉絲互動。

孫安佐鼻青臉腫現身。（記者侯家瑜攝）

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孫安佐透露賽後去醫院檢查，只有眉毛縫了2針，其餘都是瘀青皮肉傷，結束後還趕去慶功宴，「不會很痛，腎上腺素飆升，我只有一個念頭就是跟他拚命。」雖然最後慘敗且被打爆，但很滿意過程中自己全力以赴，「歡迎酸民自己來體驗，不然大家說我愛講幹話，我是真的有做！」

孫安佐（左一）經紀人重讀天月發文在限動中PO出賽後合影。（翻攝自IG）

孫安佐今還穿上爸爸孫鵬拍的電影《角頭》的衣服，表示只是隨手一穿，沒有想特別傳達什麼，也說比賽結束後有傳訊息跟爸爸說，「我爸滿肯定我的，說我算很帥。」

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孫安佐拳賽落敗後仍相當有自信。（記者侯家瑜攝）

聊到狄鶯，他坦言媽媽滿擔心的，但有堅定告訴對方自己的想法，相信未來可以獲得媽媽的認可，也說昨其實有叫媽媽不要到場，因為不想讓她看到寶貝兒子被打的模樣，怕她心疼難過。

孫鵬（右）與狄鶯（左）未到場觀看兒子孫安佐（中）的拳賽。（翻攝自臉書）

經紀人重讀天月表示：「這就是安佐要自己走的路，如果沒有走過這些路、這些傷，就會被誤以為是溫室裡的花朵，不過他也沒有刻意，這就是他想走的路。」強調韓森已有2年的經驗，但這卻是孫安佐的第一場公開賽；而孫安佐也說自己在第一回合時其實有機會勝出，相當可惜，「但我沒有退縮，之後會打更多比賽，傷勢就等它慢慢好。」

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