盼蕭敬騰添丁！公公當眾急催生 Summer去年早就表態

〔記者邱奕欽／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰與老婆Summer近日在台北補辦浪漫婚宴，共邀請600位親友同歡，雙方家長都出席婚禮。蕭敬騰的父親致詞時，先向親家林光寧送上感謝：「謝謝你把你的女兒送給我家。」隨後轉頭叮嚀拚個寶寶。針對生子計畫，Summer其實早在去年就明確表態回應。

蕭敬騰（右）13日和經紀人老婆Summer在台北補辦婚宴。（記者潘少棠攝）

蕭敬騰13日與經紀人老婆Summer在台北補辦浪漫婚宴，共邀請600位親友同歡，由綜藝大姐大張小燕擔任證婚人，雙方家長皆出席婚禮見證幸福，而Summer的父親是資深藝人林光寧。蕭敬騰的父親向林光寧致謝：「謝謝你把你的女兒送給我家，非常感激你們。」隨後更轉頭叮嚀兒子，「要注意一點，你老爸也老了，你們要添丁，要有這個希望，最後恭祝大家身體健康。」

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針對外界關心的生子問題，Summer去年七夕就曾在臉書透露結婚和生子，過去並不在自己的努力清單中，但這些年兩人也思考無數次，「對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛！」她認為這是選擇非任務，並感謝外界對他們的關愛。對此，蕭敬騰去年也曾公開表示自己與Summer的看法一致。

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