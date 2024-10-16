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蕭敬騰爸要51歲Summer添丁！她痛斥：只看到女人的子宮

蕭敬騰父親對51歲媳婦Summer脫口「你們要添丁」引發爭議。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰父親對51歲媳婦Summer脫口「你們要添丁」引發爭議。（喜鵲娛樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人蕭敬騰13日與經紀人老婆Summer在台北補辦婚宴，共邀請600位親友同歡，由張小燕擔任證婚人，過程中，蕭敬騰的父親向Summer的父親林光寧接連脫口「謝謝你把你的女兒送給我家」、「你們要添丁」2句話意外引發爭議。對此，網紅「葳老闆」周品均也發表看法。

網紅「葳老闆」周品均對Summer被催生一事發表看法。網紅「葳老闆」周品均對Summer被催生一事發表看法。

「葳老闆」周品均不僅是網紅也是服飾電商老闆，多年前跟前夫共同經營「東京著衣」，後來經歷婚變，她再度自創品牌東山再起，也建立YT頻道、出書分享自身對感情的看法。近日針對蕭敬騰爸爸催生Summer一事，有感而發地說，「這社會還是習慣把女生的價值定義在生育能力上。大家都看得到男人的成功，但卻只能看到女人的子宮」。

葳老闆在Threads上表示，許多討論蕭爸催生的貼文下，仍有許多人在討論女性生育，分3種人，第1種是說她不一定已經停經了；第2種是說她有可能凍卵了；第3種則是說他們很有錢應該會找代理孕母。葳老闆表示，這些話可能看似是替女方平反，但其實討論的重點仍是在女生的生育能力上，更應證了「還是只看到女人的子宮」。

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