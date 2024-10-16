486先生開第一槍 喊話註銷歐陽娜娜、張韶涵國籍

歐陽娜娜（左）、張韶涵對中國圍台軍演竟發文表示「中國只有一個」。（本報合成圖，翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國14日突在台海展開「聯合利劍-2024B」軍演，央視更是呼籲中國人民在微博轉發「愛國之心」，藝人歐陽娜娜率先發文喊話：「只有一個中國！」歌手張韶涵也跟進，2人舔共行徑引發團購電商名人「486先生」陳延昶怒火全開。

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486先生昨在個人臉書公開發文名歐陽娜娜、張韶涵，他不滿表示：「可惜我現在跟賴清德總統沒有什麼聯繫管道，不然我真的要建議把這兩個人註銷我國國籍，這兩個都是敗類。」

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本月1日中國國慶，歐陽娜娜、張韶涵相繼高調在微博發聲祝賀，14日在台海周邊展開「聯合利劍-2024B」軍演，過去曾高喊「中國終將實現完全統一」的張韶涵，不意外發文表示：「祖國統一，勢不可擋。」

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