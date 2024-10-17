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娛樂 音樂

周杰倫出手了！當眾被點唱「寫給蔡依林的歌」 高招解套翻轉局面

周杰倫（左）被點唱蔡依林的〈說愛你〉，出手高招化解尷尬局面。（組合照，杰威爾提供、本報資料照）周杰倫（左）被點唱蔡依林的〈說愛你〉，出手高招化解尷尬局面。（組合照，杰威爾提供、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會自2019年開跑，台灣粉絲終於盼到周董將於12月5日至8日，一連4天在台北大巨蛋開唱，死忠鐵粉聞訊後摩拳擦掌。不過，周杰倫近日在新加坡演出時卻發生小插曲，一名粉絲在點歌環節卻選了蔡依林的〈說愛你〉，所幸周董以一舉動化解尷尬場面，片段也在網路上引起熱烈討論。

周杰倫上週五在新加坡連開3場演唱會，他在最末場選中一名身穿黑色上衣的女粉絲，並提醒不能選太冷門的歌曲，像是〈印地安老斑鳩〉。沒想到，該名女粉絲卻點了由周杰倫譜曲、蔡依林唱紅的〈說愛你〉，甚至一連說了好幾遍，深怕偶像沒有聽到。不過，周杰倫當下未給予回應，更巧妙將焦點鎖定在另名女粉絲上。

「旁邊那個人喊得比你大聲，把麥克風給她一下，旁邊那個粉紅色衣服的。」周杰倫藉此跳過黑衣女粉絲的點歌，當機立斷更成功化解尷尬場面。粉衣女粉絲接過麥克風後，隨即眼眶泛淚告白：「你終於見到我了！」最後，全場在周杰倫的領唱下一起合唱〈給我一首歌的時間〉，網友們打趣以周董的口頭禪「唉呦不錯哦」、「這個屌喔」盛讚。

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