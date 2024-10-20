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娛樂 音樂

張清芳認證！這位天后最會唱歌 為了她從沙發跌下來

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳昨晚親自點名，直呼金曲歌后A-Lin是她這次巡演的嘉賓之中，請過最會唱歌的女歌手，讓A-Lin聽了受寵若驚，張清芳隨後趕緊解釋：「因為其他女歌手今天都沒有來。」

張清芳（右）誇讚A-Lin的歌藝。（上引娛樂提供）張清芳（右）誇讚A-Lin的歌藝。（上引娛樂提供）

張清芳返場舉辦演唱會，昨晚神秘地說：「這位特別來賓呢，你們一定沒想到，我會請她。」驚喜與A-Lin合唱了《這些日子以來》，雙后飆唱美聲感動全場。

對於天后的合唱邀約，A-Lin在台上說：「我很努力，已經3天沒有喝酒了，所以我有點緊張。」張清芳聽了立刻笑問，要不要現場「來一杯」，幫忙緩解情緒。

張清芳與A-Lin（左）合唱《這些日子以來》。（上引娛樂提供）張清芳與A-Lin（左）合唱《這些日子以來》。（上引娛樂提供）

張清芳非常喜歡A-Lin的歌聲，前陣子在金曲獎看到對方頒獎口誤，不小心台灣國語，把最佳「華語」女歌手講成了最佳「華以」女歌手，當場從沙發上跌下來，覺得A-Lin非常真性情，「想說剛剛好好的怎麼...但大家都給了掌聲。」

張清芳表示，「我覺得她很可愛，很想跟她合作，私底下真的不熟。」這次特別請導演提出邀約，還加碼要合唱A-Lin的成名曲《失戀無罪》，她說：「這首是任何女人都應該學的歌。」

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