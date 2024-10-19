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娛樂 最新消息

金鐘59》姚淳耀太有梗！開場合體YTR鍾佳播 「致敬5台劇」被讚爆

姚淳耀開場合體YTR鍾佳播。（攝影新聞組攝）姚淳耀開場合體YTR鍾佳播。（攝影新聞組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，姚淳耀獨挑大梁首執典禮主持棒，他與長相神似的網紅鍾佳播同框合作，並以「打磨一部好戲」短劇開場，劇情更巧妙將入圍的戲劇名單融入其中，精湛演技立刻獲大批網友讚爆：「真不愧是金鐘戲王！」

姚淳耀與YTR「反正我很閒」成員鍾佳播合作短劇「打磨一部好戲」為典禮揭開序幕，巧妙地將入圍本屆金鐘獎的5部戲劇作品《不良執念清除師》、《八尺門的辯護人》、《有生之年》、《不夠善良的我們》、《愛愛內含光》的角色、經典台詞、場景穿插在劇情中，讓台下的原班人馬全被逗樂，忍不住紛紛笑了出來，網友們對此橋段都相當買單，大力激賞：「真不愧是金鐘戲王！」、「一開始就這麼瘋，好愛！」

事實上，兩人會被外界笑稱是「失散多年的兄弟」，全因姚淳耀在影集《模仿犯》中造型神似YouTuber鍾佳播，意外在戲外引起熱烈討論，Netflix當時也搭上話題，釋出一段姚淳耀和鍾佳潘在《Call in 最前線》的互動戲碼，畫面中的鍾佳播盯著姚淳耀許久，回過神第一句竟說：「不好意思，我覺得我們長得有點像！」

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