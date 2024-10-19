胡瓜不忍了！狠砸重金變成五月天阿信 張清芳傻眼反應曝光

胡瓜（右）耍帥模仿阿信，與張清芳在演唱會上互虧。（上引娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳今晚（19日）重返小巨蛋開唱，力邀綜藝天王胡瓜擔任嘉賓助陣，首度站上小巨蛋的胡瓜心情超嗨，狠砸台幣十幾萬治裝，造型激似五月天阿信，更大膽笑虧好友：「我想妳今天會找我來，是因為阿信沒空。」

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今天在演唱會的返場影片中，大螢幕播放了張清芳當年上遍各大綜藝的精彩片段，與張菲、胡瓜、費玉清等大咖鬥嘴的畫面精彩重現，影片播放後胡瓜驚喜登台，獨自演唱《凡人歌》，造型與阿信真有幾分神似，就連張清芳看了都說：「請問是胡信宏先生嗎？」

張清芳今晚攻蛋舉辦「TimeLESS演唱會 花見特別安可場」演唱會。（上引娛樂提供）

張清芳隨後解釋邀請胡瓜登台的原因，「在剛剛看的影片當中，胡瓜是唯一還留有下來的（指留在演藝圈）。」她爆料綜藝天王胡瓜真的太愛賺錢，胡瓜則反擊台下的曾國城更愛錢，還開創副業賣麵。

張清芳接著與胡瓜合唱《愛情限時批》，胡瓜唱到一半趁著間奏嗨跳十六蹲，逗笑滿場觀眾，張清芳看了更是笑翻，差點唱不下去。

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