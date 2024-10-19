張清芳體悟江蕙心情！感激最重要的人：我離不開你們了

歌壇東方不敗張清芳。（上引娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳今晚重返小巨蛋，舉辦「TimeLESS演唱會 花見特別安可場」，為了這場如償所願的音樂盛會，天后豪氣加碼換了6套戰袍，開場霸氣登上四面舞台，以一襲黃金鳳凰裝驚豔登台。

開場管弦樂團，以氣勢滂薄的演奏，重現東方不敗出道40多年的人生金曲，接著張清芳升上舞台，一連帶來《我還年輕》、《激情過後》、《親愛的請不要說》等金曲，感動現場超過1萬名的歌迷。

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緊接著舞者登台伴舞，張清芳也隨著節奏飆唱《加州陽光》、《無人熟識》等快歌，炒熱現場的氣氛，唱完歌後她笑說：「謝謝這16位壯男，謝謝大家、謝謝你們，我就說嘛，我在上海演出的時候有螢光棒，當下我就跟我的導演講，這個錢不能省。」直呼錢花得太值得。

張清芳攻蛋獻唱多首經典歌曲。（上引娛樂提供）

其實在去年6月，張清芳重返小巨蛋演出時，見到歌迷的熱情就有著滿滿的感動，她表示：「我就知道我離不開你們了，我再次的感謝，你們一張票一張票的買、一年一年的等我，讓我有機會看到你們的臉孔，能夠唱這些很有回憶的歌曲。」

張清芳接著感謝到場的醫生朋友，認為身體健康真的是人生最重要的事，「謝謝醫護人員，我替我們台前、全台灣的民眾跟這些勞苦功高的人們深深一鞠躬，我相信如果二姐有一天她在台上，也會跟我講一樣的話。」

張清芳返場攻蛋，周杰倫、張惠妹送花讚賞「Good Show」，還有張小燕、許茹芸、蔡依珊、曾國城、Ella、巫啟賢、聶雲等藝人到場朝聖。

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