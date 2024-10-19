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娛樂 亞洲

猛料星二代向佐終於熬出頭！ 第一次有粉絲接機

向佐先前參加《披荊斬棘的哥哥》錄到一半主動退出。（星島日報提供）向佐先前參加《披荊斬棘的哥哥》錄到一半主動退出。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「靠爸」到底有沒有用？影壇大亨向華強之子向佐一心嚮往演藝圈，但成績始終平平無奇，讓很多人都感到不可思議。不過，近日向佐終於闖出一番成績，除了招牌手勢在網路上走紅，同時也首次有網友特地到機場專程為向佐接機。

向佐（右）妻子是台灣女星郭碧婷。（翻攝自微博）向佐（右）妻子是台灣女星郭碧婷。（翻攝自微博）

向佐2019年和台灣女星郭碧婷結婚，婚後育有一對子女，家庭生活美滿，不過向佐心中始終醉心演藝事業。去年向佐在社群發長文，抒發自己努力付出卻但收穫卻不成正比的心情，最新作品《門前寶地》9月在中國上映，票房依舊失利。雖然票房未如預期，但片中多個招牌手勢卻意外在網路發酵，引起網友模仿，被網友戲稱「諧星潛力股」。

向佐看到有人來接機，滿臉驚愕。（星島日報提供）向佐看到有人來接機，滿臉驚愕。（星島日報提供）

向佐接下粉絲送的花，滿臉喜悅。（星島日報提供）向佐接下粉絲送的花，滿臉喜悅。（星島日報提供）

近日網路瘋傳一段影片，是向佐抵達上海浦東機場，一身隨意打扮的他身後有助手拖著兩箱行李，最讓向佐吃驚的是，機場竟然有大批粉絲在等他，讓他感到又驚又喜，因為這是他在演藝圈努力這麼久以來，第一次有粉絲接機。向佐面對粉絲滿臉驚訝，其中還有粉絲問向佐是哪裡人？向佐一時腦袋轉不過來，想了想才回答：「香港、陸豐、河南」，女粉絲隨即說出土味情話，直接表白：「你是我的心上人」，怕向佐聽不懂，粉絲又重複一次：「你長得很像一個人，我的心上人」，一番操作讓向佐突然害羞起來，掩著面笑了起來。

向佐在新片《門前寶地》的扶鼻動作意外在網路走紅。（星島日報提供）向佐在新片《門前寶地》的扶鼻動作意外在網路走紅。（星島日報提供）

網友看到這段影片，忍不住說：「笑死！給向佐老師整不會了，其實向佐還是滿可愛的，像個憨憨大男孩。」、「他是不是從來沒有被接機過？一副震驚又憨憨的樣子」、「他是真的單純」。

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