《玫瑰的故事》劉亦菲原型是「她」！22年前戲劇化離婚引話題

《玫瑰的故事》劉亦菲原型被指是「她」。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期中國電視劇《玫瑰的故事》話題不斷，由劉亦菲飾演的主角「黃亦玫」，敢愛敢恨且亮麗的形象深受觀眾喜愛。原著作家亦舒曾在受訪表示，該劇主角原型是香港名媛章小蕙。而隨著《玫瑰的故事》的爆紅，章小蕙與前夫「阿B」鍾鎮濤22年前的離婚風暴，再度引發討論。



劉亦菲（左）、章小蕙（右）參加活動時同框，章小蕙為《玫瑰的故事》「黃亦玫」原型。（翻攝自微博）

章小蕙2002年與港星鐘鎮濤離婚，男方在離婚後旋即宣告破產。（星島日報提供）

女星劉亦菲近期參加活動，與「黃亦玫」原型合照，只見今年已61歲的章小蕙仍保養得宜，兩大美人同框畫面相當養眼。章小蕙與鐘鎮濤當年離婚轟動一時，鐘鎮濤在離婚後旋即宣告破產，章小蕙也被視為破產的原兇，因此有「拜金女王」之稱。

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雖章小蕙的故事與戲劇內容有落差，但在敢愛敢恨的個性與美貌方面，確實具有共通點。近年來，章小蕙將事業重心放在中國，開設社群平臺分享美妝與穿搭，曾創下一場約2.2億元台幣的銷售額，成功從「拜金女王」變成「帶貨女王」。

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