《狼人》動漫展釋出新預告！導演曝密室逃脫培養演員默契

〔記者許世穎／綜合報導〕由環球影業和布倫屋製片公司攜手推出、《隱形人》導演雷沃納爾執導的新版《狼人》，於當地時間18日在紐約動漫展（New York Comic Con）曝光最新預告，展現出恐怖片以外更深的情感層次，更進一步探討由克里斯托福阿波特和茱莉亞加納飾演的夫妻間岌岌可危的婚姻。

克里斯托福阿波特在《狼人》遭不明動物襲擊後，開始產生變化。（翻攝自IMDB）

電影為傳統的狼人故事帶入全新方向，曾以影集《第22條軍規》入圍金球獎的克里斯托福阿波特在片中飾演布雷克，他繼承了位於奧勒岡州鄉村的家族農舍，並說服由艾美獎得主茱莉亞加納飾演的妻子夏莉特帶著他們的女兒一同離開繁忙的城市生活，享受一段短暫假期。

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茱莉亞加納在《狼人》為保護女兒，努力尋找逃離危險的方法。（翻攝自IMDB）

然而，當這一家人到達農舍後便遭不明動物襲擊，倉促之下將自己困在屋內，但為時已晚。布雷克不僅開始出現怪異症狀，性情也變得越來越暴躁，身體更逐漸扭曲成野獸般的模樣。此時，夏莉特必須在內外雙重威脅下，尋找逃離危險的方法，並思考「到底是屋內的恐怖更致命，還是外面的危險更可怕？」

曾執導《隱形人》的導演雷沃納爾（右）操刀新版《狼人》，認為經典怪物經得起時間的考驗。（翻攝自IMDB）

《狼人》最新海報。（翻攝自IMDB）

先前曝光的首支預告片只揭示了布雷克變身為狼人時的一小部分情節，但隱藏了野獸的恐怖面貌，最新的預告片進一步探討了這個家庭的動態關係，當布雷克最終完成變身時，情感上的衝擊也愈發強烈。克里斯托福在今年多倫多影展受訪時曾透露，片中的實體效果設計不僅讓狼人形象可怕，還帶有悲劇色彩，「反映了這個家庭所經歷的恐怖處境」。

導演雷沃納爾在紐約動漫展上提到新片時表示：「這些經典怪物經得起時間的考驗，你可以讓它們變得當代化。」而《狼人》也和先前他注入新生命的《隱形人》類似，同樣帶有深刻的社會隱喻，他形容男主角克里斯托福不是方法派演員，「他能隨時進入和退出角色狀態」，笑言：「我當時還試圖讓他更認真一點！」

雷沃納爾也透露，為了讓演員們培養默契，他偶然找到了以狼人為主題的密室逃脫讓大家參與，談到這段體驗時更說：「沒有什麼比密室逃脫更能展現一個人的真實個性！」甚至在拍攝期間創辦了「滿月電影俱樂部」，讓劇組觀看《突變第三型》、《變蠅人》、《美國狼人在倫敦》等經典類型片，「這是和大家建立聯繫，並讓他們對大銀幕電影更感興奮的方式。」《狼人》預計2025年1月17日在台上映。

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