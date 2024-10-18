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娛樂 電視

金鐘59》納豆台上痛呼阿KEN巴掌！遭指反應慢「1動作」幽默回應

納豆（右）、阿KEN共同頒發「生活風格節目獎」與「節目類剪輯與導演獎」。（攝影新聞組攝）納豆（右）、阿KEN共同頒發「生活風格節目獎」與「節目類剪輯與導演獎」。（攝影新聞組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆金鐘獎」正在台北流行音樂中心如火如荼頒獎中，納豆腦中風2年後積極重返公眾視野，他今（18日）合體阿KEN共同頒發「生活風格節目獎」與「節目類剪輯與導演獎」，被問及近況也表示：「現在已經好了。」

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阿KEN與納豆這對好兄弟、多年拍檔合體亮相，兩人首先頒發「生活風格節目獎」，阿KEN問到：「說到生活，你的生活如何？」納豆大方回應：「就生病啊！現在已經好了。」阿KEN提及許多網友反應他病後反應變慢，納豆不諱言地答道：「真的啊！」

納豆（右）搶得先機呼阿KEN一巴掌。（三立提供）納豆（右）搶得先機呼阿KEN一巴掌。（三立提供）

接著阿KEN作勢提議玩猜拳打巴掌，兩人一聲剪刀石頭布，納豆搶得先機大呼阿KEN一巴掌，讓阿KEN笑喊：「納豆已經好了！掌聲鼓勵！」納豆也在進廣告時間故作慢一拍，被提醒要進廣告了，才說：「我知道謝謝！」用幽默回應外界傳聞。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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