四叉貓連連看肉搜遭批 刪文哭哭：欺侮弱女子

「四叉貓」劉宇。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「四叉貓」劉宇今（18）日在社群發文用連連看方式，公布民眾黨一名王姓黨工就是先前民眾黨台玻大樓辦公室竊賊。沒想到民眾黨發言人陳智菡也在網路反擊「劉宇馬上刪除你的po文，你誣指並公布非當事人的履歷與資訊，準備報案中」。四叉貓很委屈的說「戰狼小姐姐TAG我說連錯了，並且要我把文章刪掉」，刪文後民眾黨對四叉貓提告，四叉貓在網路上又po文說：「整個政黨聯合欺侮一個弱女子QQ」。

上月中旬民眾黨位於台玻大樓的辦公室遭竊，損失大約25萬元，四叉貓表示經過資料比對後，直接公布竊嫌是民眾黨王姓黨工。四叉貓發文後，民眾黨批評他胡亂公布無辜人士，並協助當事人報警提告。

請繼續往下閱讀...

律師林智群。（翻攝自臉書）

律師林智群也在社群發文「冤家宜解不宜結」、「這隻貓就是少林寺方丈，法號夢郎，很小心眼的」最後還說：要不是我是律師，我才不敢隨便惹他呢！網友看到林智群發文樂呵呵在底下留言：「一個人對付一個黨叫做霸凌？可笑！多麼脆弱的黨！」、「可是我寧願相信四叉貓講的話也不願相信民眾黨」、「這樣就告，那整天在連連看的國蔥怎麼辦？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法