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李多慧代言客家活動被嫌「怪怪的」？網點1因素力挺：這邏輯好笑

李多慧為「2024台北客家義民嘉年華」活動代言人。（翻攝自YT）李多慧為「2024台北客家義民嘉年華」活動代言人。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧憑藉甜美外型及精湛舞藝圈粉無數，人氣不斷上升，工作邀約滿檔，近日台北市客委會更宣布李多慧將擔任「2024台北客家義民嘉年華」活動代言人，沒想到卻被網友質疑她代言客家活動的正當性。

台北市客委會日前為了宣傳「2024臺北客家義民嘉年華」，在YouTube釋出「Taipei Hakka Win」影片，畫面中可見李多慧突然跑步現身與民眾一起跳舞，主辦方也在說明欄中寫下，「重磅邀請李多慧擔任本次活動代言人，跨國、跨域、跨界來為客家強力應援，希望能帶給年輕人對客家的認識、興趣進而認同。」

不過有網友在PTT發文質疑，「南韓人李多慧來代言客家人活動，是不是哪裡怪怪的？沒有其他『真』客家人可以找來代言嗎？」文章引起不少討論，而大部分網友都指出李多慧的可愛確實能達到宣傳效果，認為並沒有不妥，「美女來幫忙代言 怎麼了嗎？」、「多慧很可愛啊，不找她大家會去注意有客家活動嗎？」、「這邏輯蠻好笑的，日本產品只能日人代？」

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