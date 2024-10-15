齊柏林之子受邀演講 意外收無禮訊息指「靠爸」拂袖而去

名導齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾以《看見台灣》令全台影迷震撼的導演齊柏林2017年因空難意外離世，後在各界支持下成立「看見．齊柏林基金會」旨在將環境教育帶入校園，去年也進駐苗栗縣，近來有消息傳出：苗栗縣立圖書館邀請齊柏林之子齊廷洹演講，上台時卻到承辦人簡訊，寫著「齊柏林導演的兒子 30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓齊廷洹氣到直接退還費用，向在場民眾說明後直接離場，更在社群發長文感嘆：「如果可以，我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果。」

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齊廷洹在文中表示，苗栗縣立圖書館樂齡課程進行「從空中看台灣」演講，就在演講開始時，收到承辦人傳來的簡訊，內容讓他震驚，甚至來不及截圖就被回收，莫名其妙的齊廷洹只能回「？」。齊廷洹心裡很明白，這是一則傳錯的訊息，只不過內容真的太過分，齊廷洹說：「我相信對方本來是要傳給她同事，或朋友，或家人，我不知道，也不在乎。」

導演齊柏林。（本報資料照）

齊廷洹看到什麼訊息才會如此震怒？這位承辦人竟然傳訊「齊柏林導演的兒子 30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，無怪齊廷洹氣炸，寧願取消演講也要離開現場。在北返的路上，齊廷洹對自己拂袖而去的舉動感到非常驚訝，但是卻對自己做了這個決定感到歡喜。他說：對現場的樂齡講座聽眾很抱歉，但是這是近年最感到羞辱的一次，自己特別開車將近兩小時到苗栗，最後竟然有人認為他是靠著啃老才有今日光環。齊廷洹憤怒道：這是原則性的問題，是可忍，孰不可忍。

台灣攝影師齊柏林利用空拍，記錄美濃之美。（本報資料照，高雄市政府提供）

「看見．齊柏林基金會」的收入其實沒有外界想像得高，而齊廷洹為了讓齊柏林對台灣土地故事的紀錄付出、努力，積極用影像在全台、針對全年齡創造改變的力量。齊廷洹說：外人看來，可能以為父親留給我很多遺產，但只有家人才明白，父親留給我的絕對不是實體資產，若不是諸多善心企業家幫忙，父親過世後留下的鉅額負債可能我三輩子都還不完。

齊廷洹自嘲：「若要說我跟父親最大的差別，大概就是與他的寬厚溫柔比起來，我可以說是睚眥必報，氣狹量窄極了。」他也認為此事是承辦人個人行為，不是苗栗縣立圖書館的問題。他也附上一條小黑狗的照片，酸說：「如果可以，我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果」。

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