晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪建民明告別式！8年女友突「刪光社群影片」 可能原因曝光

汪建民明日告別式，女友Joan突刪光社群影片。（翻攝自抖音）汪建民明日告別式，女友Joan突刪光社群影片。（翻攝自抖音）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人汪建民因罹患肺腺癌第四期，7日不敵病魔離世，享年56歲，明（13）日將舉行告別式汪建民2022年透露欠債高達1500萬元。女友Joan最近突然將社群所有影片下架，此番操作也讓外界猜測與汪建民的過往債務有關。

Joan社群影片全清空。（翻攝自抖音）Joan社群影片全清空。（翻攝自抖音）

相關新聞：汪建民欠債1500萬 地下錢莊找女友Joan討債

根據《聯合新聞網》報導，汪建民過去借錢都是由Joan擔任保人，早在汪建民還沒過世前，就已經有地下錢莊傳討債訊息給Joan，讓她萌生想和男友一起走的想法。而且Joan只是一個普通的上班族，為償還汪建民欠款，合法金融機構每月都會扣除Joan一半的月薪。如今Joan刪光社群影片，也換掉頭像，讓外界猜測她是希望能回歸平靜低調的生活。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中