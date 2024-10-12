汪建民明告別式！8年女友突「刪光社群影片」 可能原因曝光

汪建民明日告別式，女友Joan突刪光社群影片。（翻攝自抖音）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人汪建民因罹患肺腺癌第四期，7日不敵病魔離世，享年56歲，明（13）日將舉行告別式。汪建民2022年透露欠債高達1500萬元。女友Joan最近突然將社群所有影片下架，此番操作也讓外界猜測與汪建民的過往債務有關。

Joan社群影片全清空。（翻攝自抖音）

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根據《聯合新聞網》報導，汪建民過去借錢都是由Joan擔任保人，早在汪建民還沒過世前，就已經有地下錢莊傳討債訊息給Joan，讓她萌生想和男友一起走的想法。而且Joan只是一個普通的上班族，為償還汪建民欠款，合法金融機構每月都會扣除Joan一半的月薪。如今Joan刪光社群影片，也換掉頭像，讓外界猜測她是希望能回歸平靜低調的生活。

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