張友驊結婚35年沒生子…曾告訴呂文婉「有1寶貝」：照顧她就好

彭華幹（左起）、粘嫦鈺、馬西屏、呂文婉、張友驊。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深名嘴張友驊日前因不慎跌倒重創頭部，送醫後仍搶救不治於昨（11）離世，享壽69歲。不少圈內仍聽聞噩耗後悲痛不已，資深媒體人呂文婉也曬出兩人認識20年以來的唯一合照哀悼。

呂文婉在臉書發文表示，跟張友驊認識快20年，翻開手機竟發現合影只有一張，透露自己平時上節目時不好意思叨擾別人，因此都是自拍居多，當時是心血來潮，把彭華幹、粘嫦鈺、馬西屏、張友驊叫來一起合影，而這張照片也成了他們的唯一合照。

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呂文婉形容張友驊就是個友愛溫暖的兄長，在錄影之餘經常會關心她的女兒，呂文婉也曾隨口問道「友驊哥，你有幾個小孩？」當時張友驊回應，「我跟妳一樣，就一個寶貝…全心全意把她照顧好就行了」，呂文婉頓時才明白，「原來，友驊哥口中的寶貝，是嫂子」，她文末也感嘆，「一切來得太突然，祈願哥心無罣礙，一路好走」。

事實上，張友驊曾在節目中分享，他與妻子結婚35年，因為對方不想生孩子，他選擇尊重愛妻意見，對於私生活相當低調的他，也曾透露妻子的氣質神似女星張鈞甯，更自曝在家是個「PTT（怕太太）」。

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