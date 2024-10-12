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張友驊曾讚愛妻「氣質像張鈞甯」 自曝結婚35年未生子原因

名嘴張友驊離世，享壽69歲。（翻攝自YT）名嘴張友驊離世，享壽69歲。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深名嘴張友驊本月3日晚間和妻子在颱風夜外出散步時，因跌倒重創頭部，送醫搶救後仍於昨（11日）離世，享壽69歲，告別式將在10月30日舉行。張友驊一直以來對私生活相當低調，不過他生前曾在節目中透露，愛妻神似女星張鈞甯的氣質，並分享多年來沒有生孩子的原因。

張友驊曾在節目《瘋狂大悶鍋》中自曝，在家是個「PTT（怕太太）」，同時被問到太太長得像張鈞甯，張友驊則表示，「沒有那個樣子像，但是氣質像」，當時扮演「李艷秋」的吳怡霈也透露，曾看過對方照片，稱讚對方長相十分秀氣。

另外，張友驊也曾在節目《單身行不行》中分享，他與妻子結婚35年，但因為對方不想生孩子，因此他尊重愛妻意見，並透露老婆曾大方同意他到外面找其他女人生小孩，不過要把孩子帶回來養，並稱呼老婆為媽媽，親生母親則不能進家門，但張友驊也強調「一個都沒有，不敢」，顯見夫妻倆鶼鰈情深。

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