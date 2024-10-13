（影）蕭敬騰世紀婚禮放閃Summer！老爸不忍了轉頭交代：你們要添丁

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰今晚（13日）與經紀人老婆Summer在台北補辦浪漫婚宴，共邀請600位親友同歡，綜藝大姐大張小燕擔任證婚人，Summer的父親是資深藝人林光寧，也坐著輪椅上台致詞。

蕭敬騰今晚與老婆Summer在台北補辦浪漫婚宴。（記者潘少棠攝）

資深藝人林光寧（前）與知名經紀人女兒Summer。（資料照，台北經紀人交流協會提供）

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雙方家長都出席婚禮見證幸福，老蕭的爸爸致詞時，先向林光寧送上感謝：「謝謝你把你的女兒送給我家，非常感激你們。」

老蕭的爸爸隨後更轉頭叮嚀老蕭，「要注意一點，你老爸也老了，你們要添丁，要有這個希望，最後恭祝大家身體健康。」期待老蕭跟Summer在婚禮後不要忘了拚個寶寶。

高齡75歲的林光寧因為中風多年，手部幾乎萎縮，今天他坐著輪椅到現場，親自致詞替新人獻上滿滿祝福，令人看了相當動容。

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