蔡依林不表態！中國小粉紅「不爽冷處理」 氣炸咆哮也沒轍

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國共產黨解放軍14日在台海展開軍演，央視更呼籲人民在微博轉發「愛國之心」，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵、明道、林瑞陽以及張庭夫婦皆陸續表態。不過，「Jolin」蔡依林針對立場問題向來低調，2年前因未表態，讓30萬名小粉紅心碎退追蹤，她這回依舊不表態，冷處理氣得小粉紅直跳腳，卻也無可奈何。

蔡依林針對立場問題向來低調，讓小粉紅氣炸卻也沒轍。（記者王文麟攝）

蔡依林15日現蹤台北101出席活動，受訪時不免被問到是否感受到台灣、中國關係緊張，一旁的公關聞言嚇得連忙擋下敏感問題；而蔡依林在聽到問題後，也未對此做出正面回應，當下的她雖然態度冷靜，但表情則略顯尷尬，最後以一抹淺淺微笑帶過。

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事實上，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2年前訪台時，當時蔡依林因未轉發央視微博「一個中國」貼文表態，微博粉絲數從4307萬掉到4273萬，30萬名小粉紅徹底心碎，但向來低調的她此次仍然沒表態回應，許多小粉紅因此氣炸，在微博上以不理智言論謾罵、質問，即使氣急攻心但也依舊沒轍。

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