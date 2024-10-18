網友開價收籃籃原味褲襪！「價碼曝光 」 眾人驚呆：賣到買房子

巫苡萱（左起）、徐凱希、曾國城、籃籃、徐乃麟、張文綺。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》，明（19）日邀請來賓楊繡惠、陳大天、潘映竹、林襄、小映等人挑戰遊戲單元，其中籃籃突在節目透露有人曾開價要買她的原味褲襪。

陳大天、林襄挑戰遊戲單元。（華視提供）

在「大約在動記」單元中林襄成為大家異議的主角，徐乃麟出題：「沒洗澡的林襄」，曾國城、張文綺、籃籃、巫苡萱四人皆緊抱不放想靠近，遭噴乾冰，不服大聲抗議，眼看大家吵成一團，林襄替自己發聲稱自己沒洗澡也很香，籃籃接著說：「沒洗澡真的也有人喜歡，還有人想買我的原味褲襪呢。」

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眼看徐乃麟一臉不信，籃籃生氣地說：「幹嘛不信，是真的，他開價一千五」，曾國城笑問：「那妳現在賣幾雙了？」籃籃急忙解釋沒有賣啦不敢賣，曾國城再問：「不敢賣，為什麼還可以換車子」，張文綺和徐凱希表示籃籃賺外快，不只換車子還買房子，讓眾人拍手叫好、開玩笑說「賣褲襪賣到買房子」，徐乃麟則高喊，明天開始也要穿褲襪，惹得大家哄堂大笑。

輪到楊繡惠上場時，剛好著白色褲襪，徐乃麟說妳怎麼穿這種褲襪，楊繡惠：「你要買是嗎？我五百賣你」，嚇得徐乃麟呆愣住，曾國城笑說，如有預算問題就一百五賣你，不過楊繡惠積極推銷堅持要賣五百。

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