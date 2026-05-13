金曲37》休團中突入圍最佳樂團 老王樂隊發聲了

老王樂隊休團中，入圍金曲獎最佳樂團得到很大鼓勵。（壞鄰居有限公司提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕文化部影視及流行音樂產業局今（13日）公布第37屆金曲獎入圍名單，典禮則將在6月27日於台北小巨蛋舉行，本屆最佳樂團獎競爭激烈，多達7團將角逐獎座，其中休團中的老王樂隊以《暮夜徐行》專輯入圍最佳樂團，團員也發表感想。

老王樂隊入圍最佳樂團，專輯也入圍最佳裝幀設計獎。（壞鄰居有限公司提供）

除了入圍最佳樂團，老王樂隊的《暮夜徐行》專輯也入圍最佳裝幀設計獎，設計師是黃嘉宏。對於入圍，老王樂隊表示：「在我們樂團休息的過程中，收到這樣的驚喜很意外也很感恩，這張作品是用音樂記錄了樂團經歷很大痛苦的時刻，所以對我們來講意義很深，謝謝金曲獎肯定這些作品與老王樂隊的存在。希望我們的休息片刻，可以再迎接樂團更多個十年。」

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休團期間，老王樂隊多了一個人夫，繼團長廖潔民之後，鼓手馮會元也結婚了，另外主唱張立長也即將在明天以「LICHANG.rar」之名推出個人首張全英文專輯《CIAO》，並由入圍本屆最佳新人和最佳華語女歌手的陳嫺靜，以及李詠恩跨刀助陣。

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