金曲37》白冰冰搶歌后過人之處曝光 曾沛慈《浪姐7》夯爆摃龜了

白冰冰入圍的關鍵在於唱功。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕第37屆金曲獎入圍名單今天公布，暌違28年發片的白冰冰將角逐最佳台語女歌手殊榮，今天評審團主席黃韻玲也透露，白冰冰入圍的關鍵在於唱功，「是非常難的技巧。」

評審團主席黃韻玲揭入圍者表現。（記者陳奕全攝）

黃韻玲表示，白冰冰的唱功體現在這次專輯中，「技巧給了很多養分，包括尾音處理，每一句換氣『絲絲緊扣』的部分。」肯定白冰冰的技巧非常高超 ，「是很行雲流水的 」，但又不會過度「炫技」。

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此外，曾沛慈最近參加《浪姐7》表現亮眼，人氣大爆發，不過這次入圍卻摃龜，黃韻玲透露她也是評審們討論的重點之一，有看到她最近的表現，覺得她唱功好，不過最終還是取決於整張專輯的完成度，往後還是非常有潛力。

此外，黃韻玲也一一點出華語男歌手入圍者的優點，提到Gummy B饒舌的vocal非常好，寫詞能力也佳；盧廣仲的聲線則非常寫實，「把生活的場景唱進去，聲線是他很重要的寶藏。」

她也肯定周湯豪這幾年嘗試許多音樂曲風，都貫徹得非常徹底，「到這次的new metal更是非常完整。」張震嶽用「很鬆」的方式去表達音樂，可以從作品中聽到他的生活、熱愛的大自然，稱讚他把生活上的小事唱得輕鬆動人。

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