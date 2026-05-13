金曲37》張惠妹一開口就入圍年度歌曲 親吐感言幕後故事有洋蔥

張惠妹得知入圍金曲獎年度歌曲，很開心歌曲的靈魂被捕捉。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「阿妹」張惠妹在去年底台東跨年晚會登場前，突然釋出新歌，沒想到一開口就入圍本屆金曲獎年度歌曲大獎，她也親自回應感言。

金曲獎今（13日）公布入圍名單，其中阿妹以《我的存在就是愛你》入圍年度歌曲，她談到：「要感謝所有參與這首歌曲的音樂人，能夠在這麼短的時間，捕捉到這首歌的靈魂，很幸福也很感激，和大家一起完成了這首歌，愛你們。」

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張惠妹入圍年度歌曲，幕後故事很感人。（聲動娛樂提供）

事實上這首《我的存在就是愛你》幕後故事充滿洋蔥，當時阿妹除了唱這首歌，也以分身「阿密特」推出《你的存在就是愛我》，形成一首旋律、兩種歌聲的雙版本。

當時阿妹透露，這首歌的靈感來自90歲母親張媽媽突發性失憶的經歷，她坦言內心百感交集，希望透過音樂傳達愛的力量。阿妹想起，張媽媽有一次一如往常的微笑看著大家，卻忘了家人的名字，阿妹充滿感觸說：「媽媽年紀大了，與其說難過，不如說是害怕失去的恐懼。」她把感觸唱成歌，如今也得到評審青睞，入圍年度歌曲。

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