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許光漢憑什麼？奧斯卡官方IG罕見分享台片畫面 外影迷留言全炸鍋

許光漢電影中挑戰從18歲到36歲的精湛演技。（翻攝自奧斯卡官方IG）許光漢電影中挑戰從18歲到36歲的精湛演技。（翻攝自奧斯卡官方IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣戲劇男神許光漢躍上奧斯卡（The Academy）官方IG首頁，堪稱台灣演藝圈今日最振奮人心的消息之一！

由許光漢主演的電影《青春18×2 通往有你的旅程》片段，於昨（１2日）正式登上奧斯卡金像獎的官方IG帳號，雖然不是以「奪獎」或「入圍」的身分曝光，但能受到奧斯卡學院派小編的眼光肯定，也十分難得，是台灣首次有「作品」被選入日常推薦名單之中。

許光漢主演的作品《青春18×2 通往有你的旅程》榮登奧斯卡官方IG首頁推薦影片，細膩演技征服全球影迷。（翻攝自奧斯卡官方IG）許光漢主演的作品《青春18×2 通往有你的旅程》榮登奧斯卡官方IG首頁推薦影片，細膩演技征服全球影迷。（翻攝自奧斯卡官方IG）

奧斯卡官方IG帳號在全球擁有超過556萬追蹤者，網站主審每天會分享有關全球優秀影人、或具備影響力的電影片段。《青春18×2 通往有你的旅程》本次獲選的推薦片段，是關於「初戀遺憾」的台詞與畫面，影片一經PＯ出，隨即引發各國影迷共鳴。

許光漢在電影中傳達「初戀遺憾」的台詞與畫面，獲奧斯卡官方IG極力推薦。（翻攝自奧斯卡官方IG）許光漢在電影中傳達「初戀遺憾」的台詞與畫面，獲奧斯卡官方IG極力推薦。（翻攝自奧斯卡官方IG）

留言區湧入多國語系的正面評價，網友們紛紛盛讚：「畫面極美」、「男主角的眼神非常有戲」。許光漢本人隨後也現身貼文按讚，他在留言區寫道：

〞依然沉迷於《18x2》能量氛圍裡，非常感謝導演藤井道人、對手戲演員清原果耶，以及整個團隊創作出這部傑作！〞

《青春18×2 通往有你的旅程》這部於2024年上映的電影，是由藤井道人執導。（本報資料照）《青春18×2 通往有你的旅程》這部於2024年上映的電影，是由藤井道人執導。（本報資料照）

這部於2024年上映的電影，是由藤井道人執導，許光漢在片中挑戰從18歲到36 歲的細膩演技，成功打破國片在亞洲以外市場的隔閡。這次登上奧斯卡官方平台，無疑是為許光漢未來進軍國際影壇打下了一劑強心針。

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