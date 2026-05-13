聶永真遭酸民質疑「有政治立場？」5字強硬反擊萬人朝聖讚爆

聶永真親上火線回擊酸民，5字回應掀起大批網友朝聖按讚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台電耗資96萬元委託設計師聶永真操刀新字型風波持續延燒，外界質疑聲浪不斷，不過聶永真這2天也火力全開，在社群平台頻頻親上火線回擊酸民。因有網友發文以「今日大笑話」形容對方「沒有政治立場」，沒想到竟直接釣出聶永真本人現身留言，短短5字霸氣回應瞬間掀起逾萬名網友朝聖。

有網友近日在社群發文質疑聶永真接下台電委託案與政治立場的相關性，狠酸「今日大笑話：聶永真沒有政治立場」，貼文曝光後意外引來聶永真本人親自留言回擊，僅簡短霸氣寫下「真的是笑話」，強硬態度卻迅速獲得超過萬人按讚支持，留言區也有不少網友開始反查原PO帳號，質疑該帳號無法顯示所在地，懷疑恐怕又是境外帳號刻意帶風向，再度引爆討論。

請繼續往下閱讀...

除了正面迎戰酸民外，聶永真也分享一則貼文，內容提到近期泛藍陣營質疑他與公部門關係密切，接連承接臺電、中油與經濟部等設計案。不過聶永真隨即澄清，網友引用的新聞畫面，其實是過去他替柯文哲市府設計專案時，遭王鴻薇質疑亂花公帑的受訪片段，與這次臺電字型案毫無關聯。他也無奈發文寫下：「這是你們藍白前世的網內互打，不要一直給我流量。」貼文曝光後，同樣吸引超過2萬名網友按讚聲援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法