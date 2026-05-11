【5/11～5/17星座錦囊】梅雨季財運不發霉！3星座「貴人排隊」帶財、3星座按部就班「穩賺不賠」

5月梅雨悶壞了？水星進雙子 「大換血」，腦袋會突然像裝了光纖，轉得飛快；12星座的財運關鍵字也出現大逆轉態勢。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月梅雨季一到，天氣開始變悶，擔心理財腦袋好似也跟著快發霉了？本週皮要繃緊一點，因為風向即將大轉彎！

星座達人「安德魯的賤聲房」提醒，自5月17日起，水星正式進站雙子座，如果你前陣子覺得腦袋像被水泥灌過、講話像卡痰、連發個動態都想半天，那恭喜你，救星來了！因為水星進雙子之後，大家的腦袋會突然像裝了光纖，轉得飛快；12星座的財運關鍵字也出現大逆轉態勢。

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這段時間，你會發現八卦變噴泉，每個人都自以為是名偵探柯南。但要注意，水星雙子的本質就是「沒耐心」，大家講話都開始不負責任，聽聽就好，認真你就輸了。本週最適合去談判、去撩人、去學習那些你以前覺得很難的廢知識。但請記得：別讓你的專注力碎成渣，不然你這週就只是忙著到處社交噴口水，正事一件都沒幹成！

♈牡羊座

．工作：本週辦事快、狠、準，效率高到你自己都會怕，以為被什麼職場戰神附身。要注意的是，這段時間要學會「識人」，職場上會遇到一堆舌燦蓮花的騙子，偏偏你這週腦袋長草，很容易傻傻相信對方的鬼話。

．求職運：拿出那種「這間公司沒我不行」的土匪氣勢就對了，面試官會被你那種莫名的自信給鎮住

．感情：單身的，去那種需要一直噴垃圾話的場合，你那種「亂槍打鳥」的幽默感這週非常有市場。有對象的，別再玩「你猜我在氣什麼」的低能遊戲，直接講好嗎？大家時間都很寶貴，沒人想當你的通靈老師。

．財運：財運躲在你的「廢話」裡，多聽消息有驚喜。但要注意，別亂投資你不熟的領域，那不是投資是投胎。

．健康：容易偏頭痛，通常是因為你螢幕看太久，或是腦袋想太多但身體做得太少。

．幸運數字：3, 19, 27

．幸運色：亮橘色、海軍藍、淺灰色

♉金牛座

．工作：恭喜你終於從那種「老僧入定」的空靈狀態回歸人間了。好的地方是情緒變穩，做事就順了；要注意的是別太死腦筋，要懂得變通。死守著那個清朝留下來的SOP流程，只會讓你顯得很像故宮裡剛挖出來的出土文物。

．求職運：穩紮穩打，表現出你的耐操、好用、不抱怨，這種奴性...喔不，是韌性，錄取率很高。

．感情：單身的，別再等人家主動敲你了，你家門鈴壞了都沒人理你知不知道？有對象的，這週適合拿出實際行動，不要只會在那邊講甜言蜜語，做就對了，身體力行最有效。

．財運：財運在你的口袋深處，少喝幾杯貴死人的網美咖啡就是賺。要注意別隨便借錢給別人，通常借出去就當作燒給他了。

．健康：脖子有點硬，低頭滑手機滑到快斷掉，電腦前坐太久記得起來扭一扭，你自己快石化成雕像了你都不知道。

．幸運數字：6, 14, 22

．幸運色：草綠色、淡紫色、金咖啡

♊雙子座

．工作：你的主場秀來了！現在你說話都有風，連隨便放個屁別人都覺得深不可測、饒富哲理。好的地方是創意噴發；但要注意別「講話不打草稿」，雖然你很會圓場，但被當眾抓包說謊還是很尷尬的。

．求職運：把面試官聊到懷疑人生，讓他覺得不錄取你是他的損失，這份工作就是你的了。靠你那張嘴就能征服世界。

．感情：單身的，電力強到可以幫整條街的電線桿供電。有對象的，這週適合帶另一半去冒險，別老是待在家看電視，你們的人生不需要提早進入養老院。

．財運：財運就在你的「嘴」上，多勞多得，靠溝通賺錢。要注意不要衝動購物。

．健康：支氣管要注意，話講太多記得去買罐枇杷膏或是閉嘴休息。

．幸運數字：5, 12, 30

．幸運色：檸檬黃、天空藍、純白色

♋巨蟹座

．工作：這週你是影帝/影后，內心崩潰到想毀滅世界！表面還要演得優雅淡定。好的地方是你這週直覺很準；要注意照顧好內心那個愛哭的小孩，這禮拜他很容易爆衝出來鬧事。

．求職運：往幕後或行政類職缺找會有驚喜，這週你適合低調，越沒存在感反而越容易被錄用。

．感情：單身的，別再幻想那種腦殘偶像劇劇情了，現實生活中真的沒那麼多霸道總裁會愛上你。有對象的，別老是讓對方猜，他真的沒有具備通靈或讀心術的能力。

．財運：財運在「直覺」，有些該花的投資別省。但要注意家裡的突發開銷，可能又是什麼東西壞了。

．健康：睡眠品質像在抽籤，睡前別再滑那些會讓你生氣的新聞或留言了，讓腦袋清淨點。

．幸運數字：2, 17, 25

．幸運色：銀白色、珍珠灰、深綠色

♌獅子座

．工作：團隊裡你就是那個最閃亮的200瓦大燈泡。好的地方是大家願意聽你的指揮；要注意別太愛面子，這週「懂得認錯」和「懂得示弱」會讓你整個人格魅力大加分。

．求職運：找朋友介紹，比你自己在那邊海投履歷有用一百倍。找大公司試試，你的氣場撐得住那種場面。

．感情：單身的，去社交場合閃瞎眾人的眼吧。有對象的，偶爾放下你的皇冠，對另一半撒個嬌，對方雖然會被你嚇到，但內心其實很受用。

．財運：財運在「人脈」，老朋友可能會帶財路來找你。要注意應酬開銷太大，別為了面子幫大家買單。

．健康：吃飯不要吃太快，多吃點蔬菜，這週你胃脹氣跟便秘的情況有點嚴重，肚子快爆了。

．幸運數字：1, 11, 28

．幸運色：金黃色、大紅色、黑色

♍處女座

．工作：事業運起飛，主管現在看你就像在看一隻會生金蛋的母雞。表現亮眼是好事，但要注意得饒人處且饒人，除非你開的是一人公司，否則人際關係這週請好好維護，別把大家都得罪光。

．求職運：強調你的細心、龜毛跟耐操，現在的老闆最愛你這種不用鞭策就會自虐的員工。

．感情：單身的，職場戀情機率很高，看看隔壁同事是不是一直在偷看你。有對象的，別把工作上的負能量帶回家發洩，人家真的沒欠你債。

．財運：財運藏在你的「專業技能」裡。要注意合約細節，別漏看了那些會坑死人的小字。

．健康：腸胃又在抗議了，別再亂吃那些沒營養又貴的宵夜，你的胃不是垃圾桶。

．幸運數字：4, 15, 23

．幸運色：墨綠色、卡其色、淺粉紅

♎天秤座

．工作：運勢像開了掛，人脈好到爆棚。好的地方是貴人多到要排隊；要注意的是你本週的速度要跟上，不要在那邊猶豫不決，好案子真的會被你拖到往生、拖到變別人的。

．求職運：試試看你以前從沒想過的行業，或是外商公司，會有意想不到的驚喜收穫。

．感情：單身的，異地緣分很強，網路交友也有機會。有對象的，一起規劃旅行吧，別老是待在死氣沈沈的大都市，你的激情需要去有山有水的地方解放。

．財運：財運在外地或是跨領域的機會。要注意電子設備可能突然掛掉，要準備一筆修繕費。

．健康：控制好你的各種慾望（食慾、性慾、購物慾），太多慾望會讓你的身體負擔過重出狀況。

．幸運數字：4, 18, 29

．幸運色：湖水藍、玫瑰金、米白色

♏天蠍座

．工作：你現在就是柯南上身，誰在背後搞鬼、誰在偷懶，你都看一清二楚。好的地方是洞察力強到爆；要注意別把「腹黑」表現得太明顯，復仇要看時機，這週先忍忍，別打草驚蛇。

．求職運：展現你的深度和不可替代性，面試官會被你那種神祕又帶點威脅性的氣息給深深吸引。

．感情：單身的，神祕感是你的必殺技，別一次把底牌抽光。有對象的，要改變一下相處模式，你的愛現在對對方來說有點像窒息式的壓力。

．財運：財運在「偏財」，手邊的發票記得對一下。要注意稅務或債務問題，別想逃漏稅。

．健康：注意泌尿系統，保護好你的「小天蠍」，多喝水、絕對不能憋尿！

．幸運數字：8, 16, 21

．幸運色：酒紅色、深紫色、暗黑色

♐射手座

．工作：合作運超強，找人一起分擔工作會輕鬆很多。好的地方是有人會幫你收尾（擦屁股）；要注意你的「大腦快過嘴巴」，別隨便答應一些你根本做不到的空頭支票。

．求職運：展現你的溝通能力和天生的樂觀，這是你最大的賣點。去外商或是需要跑外勤的公司試試。

．感情：單身的，別再把大家都當成好哥們、好姐妹，適時放一點電好嗎？有對象的，這週是修復關係、化解之前誤會的好時機。

．財運：財運在合作夥伴或另一半身上。要注意你的玩樂支出太誇張，帳單寄來你會哭。

．健康：容易疲勞，晚上早點睡，別再半夜研究外星人或刷廢片了。

．幸運數字：9, 13, 26

．幸運色：紫羅蘭色、寶藍色、咖啡色

♑摩羯座

．工作：事情多到你想撞牆，但你還是能處理得井井有條，簡直是工作機器。好的地方是能力會被長官看見；要注意別把自己累死，你不是 7-11，沒必要 24 小時待命服務大家。

．求職運：表現出你的穩定性和忠誠度，面試官會覺得你很可靠，是公司需要的那根頂樑柱。

．感情：單身的，這週你臉太臭、太嚴肅了，笑一個好嗎？不然人家以為你在討債。有對象的，穩定就是福，但稍微加點生活情趣，你的感情才能走更遠。

．財運：財運就在你的「血汗錢」裡，一分耕耘一分收穫。要注意理財規劃，別聽信什麼奇怪的小道消息亂投資。

．健康：必須有適當的睡眠，本週過勞的情形會讓你免疫力下降，小心感冒找上門。

．幸運數字：10, 20, 24

．幸運色：炭灰色、深藍色、森林綠

♒水瓶座

．工作：本週要注意你的辦事方式，你那種「慣有模式」容易被人家誤會，甚至有小人在背後講你閒話。稍微改變一下，不要讓這些無聊的人阻擋你的升官發財路。

．求職運：選那種不按牌理出牌、風格獨特的公司，你會如魚得水。你的獨特性就是你被錄取的關鍵。

．感情：單身的，不要看到有好感的人就腦袋當機，亂說話反而扣分，自然做自己就好。有對象的，跟對方玩點幼稚的遊戲，找回戀愛的初心很重要。

．財運：財運在「規矩」裡，這週你越守規矩、按部就班越能賺到錢，別想走捷徑。

．健康：小心心悸，咖啡別當水喝，適可而止。

．幸運數字：11, 22, 33

．幸運色：螢光綠、銀色、電光藍

♓雙魚座

．工作：適合處理一些內部的行政庶務或是把基礎打好。好的地方是工作環境氣氛變溫馨了；要注意的是必須保持專心，本週你很容易接收到錯誤的訊息而白忙一場。

．求職運：找離家近的公司，或是那種很有「家」的氛圍、重視員工福利的職缺，你會發揮得更好。

．感情：單身的，桃花可能就在你家附近，或是老朋友、熟人介紹。有對象的，這週適合窩在家裡一起看廢片、吃零食，這種平淡的幸福最適合你。

．財運：財運在「省錢」，少買那種「我覺得以後可能會用到」的垃圾廢物。要注意家人的意外支出，可能會是你買單

．健康：腳部容易浮腫，下班回家記得抬個腿，或是泡個熱水澡舒緩一下。

．幸運數字：12, 16, 28

．幸運色：湖水綠、淡藍色、薰衣草紫

（註：請以上升星座為主、太陽星座為輔）

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☆命理說法僅供參考☆

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