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IU海邊度假絕美素顏太犯規！「脖子被種草莓」掀網瘋猜

IU分享多張素顏美照。（翻攝自IG）IU分享多張素顏美照。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星「IU」李知恩出道至今唱紅許多經典歌曲，近日剛結束2024世界巡迴演唱會，趁著假期帶阿嬤出門度假，並在IG曬出一系列美照，絕美素顏吸引大批網友朝聖，而她脖子上「被種草莓」的痕跡也引發網友猜測。

IU趁著假期空檔帶著阿嬤出遊。（翻攝自IG）IU趁著假期空檔帶著阿嬤出遊。（翻攝自IG）

IU日前更新IG貼文，一連曬出多張度假時的美照，可見她身穿白色背心搭配五分牛仔褲，慵懶地躺在涼亭放鬆，背景則是一望無際的大海，而她也以全素顏示人，吹彈可破的肌膚幾乎看不見毛孔，端正的五官動人依舊，對著鏡頭甜美微笑，令許多粉絲都被電暈。

貼文一出，立即吸引大批網友朝聖，紛紛留言大讚「素顏女神」、「素顏也好美」，同時也有眼尖網友注意到IU脖子上的紅腫痕跡猜測，「你的脖子上出現了什麼？你過敏了嗎」「我要去抓蚊子了」、「連蚊子都這麼愛你」、「這真的是蚊子咬嗎（壞笑）」。

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