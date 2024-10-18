沾光周杰倫！「粥餅倫」宣告擺脫餐車 開店賣灌餅湧誇張人龍

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫日前在中國進行嘉年華世界巡演，不過當地卻出現一堆「山寨周杰倫」。其中，河北一名賣雞蛋灌餅的餐車老闆，憑藉外型神似天王而爆紅，生意也在獲封「粥餅倫」後爆棚，如今更被直擊擴大事業展店，讓大批網友狂讚：「是周杰倫族最大贏家 ！」

「粥餅倫」宣布擺脫餐車人生，並在天津開店賣灌餅。（組合照，翻攝自微博）

中國近年來出現許多「山寨版的周杰倫」，從造型到臉部神韻都相似，職業更是包羅萬象，就連周杰倫本人都啼笑皆非，曾在節目上對外喊話：「我是真的周杰倫喔！」天王的無窮魅力也讓與他撞臉的山寨版全沾光，更因此被戲稱「周杰倫是一個少數民族」。

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「粥餅倫」開店賣灌餅吸引大批人龍前往朝聖。（翻攝自微博）

其中，河北一名賣灌餅的「粥餅倫」自2020年爆紅後，至今累積超過300萬名粉絲，不過他仍堅持本業並成功打響事業。隨著生意逐日有起色，他近日透露終於脫離移動式的生活，並在天津開了第一間實體店面，斗大的紅色招牌直接寫著「粥餅倫灌餅」，誇張的排隊人龍顯見他人氣不減。

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