西田敏行人生謝幕！朝日台發聲悼念：演出無可替代

朝日電視台悼念西田敏行的離世。（翻攝自朝日台）

〔記者鍾志均／綜合報導〕西田敏行今（17日）爆家中猝逝，享壽76歲，除了圈內多位明星陸續哀悼，朝日電視台（以下稱朝日台）稍早也發聲悼念，對他的演藝人生給予極大讚揚，形容西田敏行的演出無可替代，對他的離世感到悲痛難耐。

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朝日台表示：「對西田先生突然去世的消息感到震驚和悲傷，他曾出現在朝日台許多節目中；他20年來一直在為《生命的天堂》（人生の楽園）提供溫暖旁白。」還說西田壓倒性的存在和演技是獨一無二的。

西田敏行（右一）9天前出席《派遣女醫X》記者會，看來並無異狀。（翻攝自X）

西田敏行9天前出席熱門日劇《派遣女醫X》劇場版記者會，直言非常享受演戲，是職業生涯中最快樂的時光之一，如今這段話令人鼻酸。

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在日本演藝圈中，西田敏行演出角色類型廣泛，從輕鬆喜劇到深刻的人性劇都能駕馭，是日本當代偉大演員之一；他對於演出的「蛭間重勝」感到非常有自信，透露一直都想詮釋這個角色。

日媒報導，一位認識西田近40年的知情人士表示，當時在《派遣女醫X》記者會上，發現西田在位子上坐了很久，有些擔心，沒想到短短幾天後撒手人寰。

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