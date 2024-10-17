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娛樂 日韓

西田敏行逝世前9天出席記者會 《派遣女醫X》米倉涼子悲痛發聲

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本國寶演員西田敏行今（17）爆出在家中身亡，享壽76歲；其實他本月8日才出席劇場版《派遣女醫X》電影殺青記者會，豈料相隔9天離開人世，震驚日本演藝圈，熟知他的影迷粉絲也難以接受。

西田敏行充滿人性的演技，在每次作品中皆有強大存在感，曾以1989年《敦煌》、1994年《學校》拿下日本奧斯卡最佳男主角，共演出12部NHK大河劇，最為人熟知的是他參與《派遣女醫X》系列，從第二季到第七季都有他的身影。

米倉涼子曬出和西田敏行的合照悼念。（翻攝自IG）米倉涼子曬出和西田敏行的合照悼念。（翻攝自IG）

米倉涼子得知噩耗後，於IG限動發布兩則動態，其中一張是他和西田敏行開心合照，感謝前輩請客，另一則悲慟難耐，表示對於西田敏行驟逝感到難過，儘管幾天前才告知他會上傳照片，沒想到竟天人永隔。

西田敏行於2003年曾爆出突發心肌梗塞，幸好安然無事，從此開始戒菸、減肥，2016年從床上摔下，導致頸部受傷，接受腰椎移植到頸椎的手術，此後繼續活躍於演藝圈。

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